Joia de 80 gols do São Paulo é elo perdido de geração Endrick no Palmeiras

O atacante Ryan Francisco foi o herói do São Paulo na conquista da Copa do Brasil sub-20 contra o Palmeiras, na última segunda-feira (2), e o triunfo tem um gosto ainda mais especial para a joia de 18 anos.

O que aconteceu

Endrick e geração badalada do Palmeiras fizeram Ryan deixar o clube pela falta de oportunidades. Ele jogou o sub-11 e o sub-13 no Alviverde com Endrick (Real Madrid), Luis Guilherme (West Ham), Luighi (subirá para o profissional do Palmeiras no ano que vem), Fellipe Jack (Como-ITA) e Figueiredo (também estará no profissional em 2025) — alguns nomes conhecidos da "geração do bilhão" do Palmeiras.

Ryan era bem avaliado pelo Palmeiras, mas saída foi inevitável. O UOL apurou que ele era considerado um jovem de muito talento pelo Alviverde, mas que sofria pela alta concorrência de outros garotos. Ambos entraram em um acordo de que ele teria mais espaço em outro clube.

Ryan Francisco era jogador do time sub-11 do Palmeiras Imagem: Reprodução/Transfermakt

Após deixar o Palmeiras, Ryan atuou pelo Ska Brasil, time do pentacampeão Edmilson, em 2020 e 2021. Ele disputou o Paulista sub-15 e se destacou no segundo ano.

Ryan marcou 11 gols, balançando as redes nos dois encontros que teve com o São Paulo. Na segunda fase, marcou em cima do Corinthians também e classificou a equipe para as quartas de final, quando foi eliminado pelo próprio Palmeiras de Vitor Reis, Figueiredo, Luighi e Estêvão.

Chegada ao São Paulo

Ryan Francisco e Benedetti na final da Copa do Brasil sub-20 Imagem: Rubens Chiri/São Paulo

Ryan chegou ao São Paulo no ano seguinte, em 2022, já no sub-17. Ele disputou somente cinco jogos no primeiro ano, o que é normal na base quando se tem um ano a menos do que o limite da categoria.

Em 2023, Ryan explodiu. O atacante marcou 42 gols em 34 jogos e chegou a atuar três vezes na categoria de cima, o sub-20.

Neste ano, ele se manteve como titular do sub-20 mesmo com apenas 17 anos e brilhou com 38 gols em 52 jogos.

Nos últimos dois anos, a joia são-paulina balançou as redes 80 vezes em 94 partidas. Ele ajudou o time a conquistar a Copa do Brasil sub-20 justamente em cima do seu ex-clube, o rival Palmeiras, com dois gols na final.