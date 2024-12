Jogo do Flamengo hoje: horário e onde assistir ao vivo

Criciúma e Flamengo se enfrentam hoje (4), às 20h (de Brasília), no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Flamengo é o terceiro colocado, com 66 pontos. Já o Criciúma é o 17º colocado, com 38 pontos, e tenta sair da zona do rebaixamento.

O Flamengo vem de uma vitória e encerrou uma sequência de 16 jogos sem perder do Internacional. Jogando no Maracanã, a equipe de Filipe Luís venceu por 3 a 2.

Já o Criciúma vem de uma derrota frustrante diante do Corinthians. Após abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo, o Tigre viu o adversário virar a partida para 4 a 2.

Criciúma x Flamengo -- Campeonato Brasileiro