Botafogo vence Inter, Palmeiras se salva, e título fica para última rodada

O Botafogo fez sua parte e venceu o Inter fora de casa por 1 a 0 com gol de Savarino, mas ainda não pode gritar "é campeão" do Brasileirão. O motivo? O Palmeiras venceu o Cruzeiro em Belo Horizonte com direito a gol no fim e adiou a decisão do título para a última rodada, marcada para domingo (8).

Com o resultado, os cariocas chegaram aos 76 pontos, ainda três à frente dos paulistas. Restam apenas três pontos em disputa.

O Botafogo recebe o São Paulo no Nilton Santos: uma vitória ou um empate garantem o título. O Palmeiras encara o Fluminense em casa precisando vencer e torcer para que o concorrente seja derrotado pelo Tricolor. Ambos os jogos serão às 16h (de Brasília) de domingo.

O Inter, por outro lado, ficou em quarto nos 65 pontos e, já garantido na próxima edição da Libertadores, não tem grandes pretensões para a última rodada.

Como ficou a tabela?

1 - Botafogo: 76 pontos (22 vitórias)

2 - Palmeiras: 73 pontos (22 vitórias)

3 - Flamengo: 69 pontos (20 vitórias)

4 - Inter: 65 pontos (18 vitórias)

Como foi o jogo

O 1° tempo teve golaço do Botafogo antes de pressão gaúcha. Os cariocas até perderam Vitinho por lesão, mas abriram o placar cedo em uma jogada ensaiada de escanteio e seguraram o ímpeto de um mandante pouco preocupado em tomar contra-ataques. A bola na trave de Enner Valencia foi o ponto alto do Inter nos primeiros 45 minutos.

Na etapa final, o ritmo caiu drasticamente, e as poucas chances de perigo pararam em Gatito Fernández. Ídolo, o reserva do suspenso John protagonizou boas defesas quando foi acionado — as boas atuações de Adryelson e Alexander Barboza também ajudaram no 1 a 0.

Gols e destaques

Susto e gol. O jogo no Beira-Rio começou com um mix de sensações para os atletas do Botafogo: primeiro, Vitinho foi desarmado por Vitão e sentiu muita dor na parte de trás do joelho. O momento gerou apreensão — e futura substituição forçada do lateral —, mas a jogada ensaiada em escanteio cobrado por Almada acabou em gol: o argentino levantou para a entrada da área e Savarino, de primeira, engatou um lindo voleio e cravou o 1 a 0, placar que, naquele momento, dava o título antecipado. No Mineirão, o Palmeiras empatava por 0 a 0 com o Cruzeiro.

Savarino deu lindo chute, superou Rochet e abriu o placar em Inter x Botafogo Imagem: Vitor Silva/Botafogo

Inter responde. Os mandantes se lançaram ao ataque e reagiram ainda na casa dos 11 minutos, quando Bruno Tabata arrancou pela ponta direita, cortou para o meio e, de fora da área, bateu forte. Para a sorte dos cariocas, a bola desviou em Adryelson e saiu pela linha de fundo.

Trave salva o Botafogo. Proativo diante de um adversário cada vez menos apressado e apostando em contra-ataques, o Inter ficou no quase em boa investida pela ponta esquerda: Wesley acionou Enner Valencia, que arrumou espaço e, com a perna esquerda, carimbou a trave de Gatito em chute muito forte.

Pressão gaúcha, cadência carioca... e ira brasileira. O time de Roger Machado continuou martelando a defesa botafoguense, mas não conseguiu incomodar ao ponto de obrigar milagres do goleiro rival: Enner Valencia e Borré até tentaram de cabeça, mas foram ineficazes. Em meio à falta de velocidade dos visitantes, sobrou até para o árbitro Ramon Abatti Abel, que deixou as duas equipes insatisfeitas com marcações, cartões e advertências verbais.

Enner Valencia e Adryelson brigam pela bola durante Inter x Botafogo Imagem: ROBERTO VINÍCIUS/AGAFOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

Gol do Cruzeiro anima banco botafoguense... O 2° tempo em Porto Alegre começou com comemoração botafoguense: aos três minutos, os jogadores reservas do Botafogo ficaram sabendo do gol do cruzeirense Matheus Pereira sobre o Palmeiras — o lance deixou o título ainda mais perto para os comandados de Artur Jorge.

... gol do Palmeiras não desanima banco botafoguense. Em meio às poucas chances no Beira-Rio, as atenções se voltaram, novamente, para o Mineirão: Maurício, em chute desviado, empatou para o alviverde. O lance, no entanto, não gerou qualquer reação por parte dos reservas do clube carioca.

Técnicos mexem. Diante da falta de chances perigosas, Roger Machado e Artur Jorge optaram por refrescar seus elencos do meio para frente: no Inter, Gabriel Carvalho e Wanderson entraram, e a dupla Matheus Martins-Eduardo foi acionada nas vagas de Almada e Luiz Henrique pelo lado dos visitantes.

Gatito aparece. O goleiro do Botafogo precisou trabalhar duas vezes em menos de dois minutos: primeiro, quando Wesley recebeu pelo meio, conduziu com certa liberdade e finalizou antes da chegada da marcação — depois, ao afastar cruzamento da esquerda antes de os centroavantes engatarem uma cabeçada.

Gatito Fernández protagonizou boas intervenções em tentativas do Inter Imagem: Luiz Erbes/AGIF

Estêvão marca e adia grito. O título estava perto de ficar com os cariocas, mas Estêvão, do Palmeiras, cravou um golaço de falta pouco antes dos acréscimos em Belo Horizonte. A virada alviverde quase piorou as coisas com os ataques do Inter, mas Gatito (de novo) apareceu com firmeza para evitar o empate até o apito final.

FICHA TÉCNICA

INTER 0x1 BOTAFOGO

Data e horário: 4 de dezembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Competição: 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Alex dos Santos

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior

Cartões amarelos: Bruno Henrique, Wesley, Rochet, Bernabei (INT); Alexander Barboza (BOT)

Cartões vermelhos: não houve

Gol: Savarino (BOT), aos 4 min do 1° tempo

INTER: Rochet; Bruno Gomes, Rogel (Clayton Sampaio), Vitão e Bernabei; Rômulo (Fernando), Bruno Henrique (Gabriel Carvalho) e Bruno Tabata (Wanderson); Wesley, Borré e Enner Valencia. Técnico: Roger Machado

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Vitinho (Mateo Ponte), Adryelson, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas (Danilo Barbosa) e Savarino (Júnior Santos); Almada (Matheus Martins), Luiz Henrique (Eduardo) e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge