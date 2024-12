Hernan: Corinthians mira três reforços para 2025, e fala-se em Sergio Ramos

O Corinthians planeja contratar três reforços para o início da temporada 2025, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Um dos nomes cogitados é o do zagueiro Sergio Ramos, multicampeão por Real Madrid e seleção espanhola. Para isso, segundo o colunista, o Corinthians conta com a ajuda de sua patrocinadora master.

Existem três posições que o Corinthians quer fazer contratações pontuais.

Quer mais um zagueiro e fala-se em Sergio Ramos, um jogador de renome. O Corinthians vai buscar mais um jogador de ponta, de beirada de campo, não um ponta rápido, que seja tão incisivo, mas que faça mais de uma função. E um lateral esquerdo também.

O Corinthians trabalha com essas possibilidades -- quer a permanência do Yuri Alberto e trazer esses reforços pontuais com a ajuda da patrocinadora.

André Hernan

