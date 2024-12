Gerente de futebol do Flamengo visita instalações do Inter Miami com foco em amistoso nos EUA

Luiz Carlos, gerente de futebol do Flamengo, visitou nesta quarta-feira as instalações do Inter Miami. A equipe treinará no local para o amistoso contra o São Paulo durante a pré-temporada, em 2025, nos Estados Unidos.

O gerente de futebol do Rubro-Negro realizou a visita para conhecer o espaço que o elenco de Filipe Luís terá para se preparar para o confronto. O duelo contra o Tricolor Paulista está previsto para acontecer no dia 19 de janeiro, no Chase Stadium, casa do próprio Inter Miami.

Antes, o Flamengo fará a primeira parte de sua pré-temporada em Gainesville, na Florida, e treinará nas instalações atléticas de uma universidade da Florida. O time carioca retornará ao Brasil no dia 24 de janeiro para sequência da temporada.

Além do amistoso, o Rubro-Negro voltará ao Estados Unidos em junho do mesmo ano para a disputa do Mundial de Clubes. O Mengão conhecerá seu grupo no torneio nesta quinta-feira, após sorteio que será realizado pela Fifa.

Apesar de já voltar suas atenções para a próxima temporada, o Flamengo ainda tem compromissos em 2024. A equipe entra em campo nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), contra o Criciúma, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.