Fluminense x Cuiabá: veja onde assistir, informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O Fluminense recebe o Cuiabá nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor carioca precisa de um triunfo para afastar o risco de rebaixamento.

Onde assistir: A partida terá transmissão do SporTV, canal por assinatura, e também do Premiere, no pay-per-view.

O Fluminense, que vem de um empate por 1 a 1 com o Athletico-PR no Paraná, correrá sério risco de queda em caso de uma derrota. Já o Cuiabá, que no fim de semana perdeu de 2 a 1 para o Bahia no Mato Grosso, apenas cumpre tabela. Isso porque, na penúltima posição com 30 pontos, o Dourado está matematicamente rebaixado para a Série B de 2025.

Mano Menezes, técnico do Fluminense, sabe que este jogo é decisivo para seu time. Apesar disso, o comandante minimizou a situação do Cuiabá.

"Estamos vendo os times que foram rebaixados antecipadamente fazendo jogos duros. Portanto, não há facilidade. Mas sim uma oportunidade de, jogando em casa, com apoio da torcida, nos afastarmos desta situação de risco", declarou o treinador.

Para este jogo, Mano Menezes perdeu o meia Paulo Henrique Ganso, suspenso após ter sido expulso na última rodada. O substituto ainda é um mistério. Ele pode reforçar o meio com a entrada de Lima ou optar por uma formação mais ofensiva, recuando Arias e promovendo o retorno de Keno ao ataque.

Pelo lado do Cuiabá, o técnico Bernardo Franco assegurou que o Fluminense não terá facilidades.

"Nós temos um compromisso com a nossa instituição e com a competição. Portanto, o time que vai a campo vai com o pensamento de conquistar um resultado positivo. O Cuiabá ganhou respeito na Série A justamente por conta desta postura séria", afirmou.

O treinador não antecipou a escalação, pois pode promover mudanças de olho em 2025. O meia Max e o atacante Jonathan Cafú, suspensos por acúmulo de cartões amarelos, ficam de fora, assim como o volante Filipe Augusto, que antecipou a saída do clube. Em compensação, o zagueiro Bruno Alves retorna de suspensão. Assim, ele vai compor um trio de defensores com Marllon e com Alan Empereur.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X CUIABÁ

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 5 de dezembro de 2024, quinta-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Facundo Bernal, Martinelli e John Arias; Keno (Lima), Kevin Serna e Kauã Elias



Técnico: Mano Menezes

CUIABÁ: Walter; Marllon, Bruno Alves e Alan Empereur; Matheus Alexandre, Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Ramon; Eliel, Clayson e Isidro Pitta



Técnico: Bernardo Franco