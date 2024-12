Flamengo vence, emenda oitavo jogo invicto no Brasileiro e afunda Criciúma na tabela

O Flamengo não se importou com o desespero do Criciúma, que luta desesperadamente para escapar do rebaixamento, e venceu com facilidade a equipe catarinense na noite desta quarta-feira. Atuando no Heriberto Hülse pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro triunfou por 3 a 0, com gols de Varela, Bruno Henrique e Luiz Araújo.

Com o resultado, o Flamengo, que emendou o oitavo jogo sem perder na competição, segue na terceira posição na tabela de classificação, agora com 69 pontos. Na última rodada da competição, o time se despedirá da temporada recebendo o Vitória, no Maracanã, na partida que marcará também a despedida do atacante Gabigol.

Já o Criciúma segue na 17ª colocação com apenas 38 pontos. A equipe catarinense aguardará os resultados dos concorrentes diretos Bragantino e Fluminense, que entram em campo nesta quinta-feira contra Athletico-PR e Cuiabá, respectivamente. Se o Tricolor vencer, o Tigre estará rebaixado.

O Jogo - Mesmo pressionado pela ameaça do rebaixamento, o Criciúma deixou a iniciativa do jogo com o Flamengo no primeiro tempo. A equipe carioca, entretanto, apesar do controle da posse de bola, pouco produziu ofensivamente e fechou a etapa com apenas quatro finalizações. Do outro lado, o Tigre foi mais perigoso e teve bola na trave em chute de Arthur Caíke, aos 32.

Quando a partida caminhava para o intervalo sem movimentação no placar, o Rubro-Negro abriu a contagem. Bruno Henrique recebeu na ponta esquerda próximo à linha de fundo e tocou de primeira para Ayrton Lucas, dentro da área. O lateral, quase na linha de fundo, levantou do outro lado para Varela, que chegou batendo de primeira e estufando a rede de Gustavo.

O segundo tempo começou no mesmo ritmo. Cláudio Tencati fez várias movimentações para tentar virar o jogo mas não era dia dos catarinenses. As mexidas de Filipe Luis, por sua vez, deram mais resultado. Aos 21 minutos, Michael lança BH que toca para Luiz Araújo finalizar. A bola bate na mão do zagueiro Tobias Figueiredo e sai pela linha de fundo. O VAR analisou a jogada e confirmou o pênalti. Bruno Henrique cobrou e converteu.

Com a vantagem no placar, o Flamengo soube controlar o jogo até o final e ainda ampliou aos 38. Pulgar dominou pelo meio e enfiou para Luiz Araújo entrar na área e bater de canhota para fazer o terceiro.

FICHA TÉCNICA



CRICIÚMA-SC 0 X 3 FLAMENGO-RJ

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)



Data: Quarta-feira, 4 de dezembro de 2024



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR-Fifa) e Leone Carvalho Rocha (GO)



VAR: Wagner Reway (PB-VAR-Fifa)



Cartões amarelos:

Gols:

FLAMENGO: Varela, aos 44min do 1º tempo; Bruno Henrique, aos 25, Luiz Araújo, aos 38min do 2º tempo

CRICIÚMA: Gustavo, Dudu, Walisson Maia, Tobias Figueiredo e Miguel Trauco (Felipe Mateus); Barreto (Pedro Rocha), Ronald, Marcelo Hermes, Bolasie (Jhonata Robert) e Matheusinho (Marquinhos Gabriel); Arthur Caíke (Felipe Vizeu)



Técnico: Cláudio Tencati

FLAMENGO: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton lucas (Wesley); Erick Pulgar, Evertton Araújo (Allan) e Alcaraz (Michael); Matheus Gonçalves (Luiz Araújo), Plata e Bruno Henrique (João Victor)



Técnico: Filipe Luis