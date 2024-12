Flamengo tem apenas três titulares contra o Criciúma; veja as escalações

Do UOL, no Rio de Janeiro

Criciúma e Flamengo estão escalados para a partida desta quarta-feira, às 20h (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

O Fla vai a campo com: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo e Alcaraz; Plata, Matheus Gonçalves e Bruno Henrique.

O Criciúma terá: Gustavo; Dudu, Maia, Tobias Figueiredo e Miguel Trauco; Barreto, Ronald, Matheusinho e Marcelo Hermes; Bolasie e Arthur Caíke.

O Flamengo tem alguns nomes importantes fora e vai com time praticamente todo reserva. Gabigol será está pendurado e fica fora para evitar que ele desfalque o time na própria despedida no Maracanã. Gerson e De la Cruz estão suspensos, Alex Sandro, Rossi e Léo Pereira sentiram dores e não viajaram.

O Criciúma é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. São sete jogos sem vitória, apesar de alguns resultados expressivos no meio do caminho, como o empate com o líder Botafogo. Na última rodada, a equipe abriu 2 a 0 contra o Corinthians e levou a virada.

A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

