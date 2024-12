Faro de artilheiro! Luiz Gustavo é o defensor do São Paulo com mais gols no ano

Luiz Gustavo tem sido fundamental para o São Paulo não só pelo seu papel defensivo, mas também por frequentemente chegar ao ataque e, eventualmente, marcar gols, algo não muito comum para um volante com características de marcação.

O experiente atleta de 37 anos soma cinco gols na atual temporada, ficando atrás somente dos atacantes do elenco no ranking de artilharia do São Paulo em 2024.

Luciano (17 gols)

Lucas e Calleri (14 gols)

André Silva e Ferreira (8 gols)

Luiz Gustavo (5 gols)

No último domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre, foi de Luiz Gustavo o único gol do São Paulo, que não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1 após um início de jogo apático.

Com contrato somente até o fim da atual temporada, Luiz Gustavo já indicou que deve permanecer no São Paulo para a próxima temporada. O jogador é muito bem visto pela diretoria tricolor e considerado uma peça-chave não só dentro de campo, mas fora dele também, servindo de exemplo principalmente para os jovens do elenco por sua conduta diária e carreira com passagens por grandes clubes e Seleção Brasileira.

Nesta quarta-feira, contra o Juventude, duelo que marca o último compromisso do São Paulo no Morumbis em 2024, Luiz Gustavo deverá ser titular mais uma vez. Depois de faturar a Supercopa do Brasil neste ano, o volante ainda tem "lenha para queimar" e, quem sabe, títulos para conquistar na próxima temporada.