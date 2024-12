Ex-Boca Juniors, Valentín Barco tem casa assaltada na Espanha

O argentino Valentín Barco sofreu um susto nesta terça-feira. Através de sua conta no Instagram, a influenciadora Yaz Jaureguy, namorada do ex-jogador do Boca Juniors, relatou que teve sua casa em Sevilha, na Espanha, assaltada enquanto o casal não estava em casa.

"Chegar na nossa casa e encontrá-la assim revirada. Chegar a um país cheio de esperanças e não se pode estar à vontade... É tudo muito estranho, não confiem nem na sua própria sombra", escreveu.

Yaz Jaureguy ainda publicou alguns vídeos das câmeras de segurança capturando algumas ações dos ladrões. Ela ainda comentou que suspeita que um de seus funcionários tenha ajudado no crime.

"Obviamente temos câmeras. Dois homens entraram pela casa do lado, estiveram 50 minutos dentro de casa e saíram 10 minutos antes de nós chegarmos.... O mais estranho é que apenas um empregado sabia dos nossos movimentos durante essas horas", explicou.

Por fim, a jovem influenciadora afirmou que já fez a queixa sobre o ocorrido e que todos estão bem: "Já fizemos queixa, esperamos que não seja algo que não dê em nada. Estamos bem, e os bbs (cachorros), que nunca pararam de latir, estão bem também".

Valentin Barco tem apenas 20 anos e é visto como uma das grandes promessas do futebol argentino. Formado no Boca Juniors, ele deixou o clube de Buenos Aires no começo de 2024 e rumou ao Brighton, da Inglaterra. Atualmente, o lateral-esquerdo está emprestado do clube inglês ao Sevilla.