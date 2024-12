Estêvão não joga a toalha por tri do Palmeiras: 'Ainda tem um jogo'

O atacante Estêvão, autor do gol da vitória do Palmeiras que deixou o Brasileirão em aberto, garantiu que o Alviverde não jogou a toalha pelo tricampeonato consecutivo.

O que ele disse

Independente de qualquer coisa, estou muito orgulhoso desse time. A gente sabe que a gente luta cada minuto, como o Abel fala, todos os jogos são finais. Essa vitória foi importante. Vamos seguir no campeonato, ainda tem um jogo. Estêvão, em entrevista ao Premiere.

"Eu realizei um sonho hoje. Quem sabe da minha história sabe que eu sempre vim no Mineirão assistir jogos, eu falava para o meu pai que um dia faria um gol aqui. Hoje pude realizar", acrescentou a joia palmeirense, que passou pelo Cruzeiro na base.

O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, com um golaço de Estêvão de falta no fim e impediu o título do Botafogo. Na última rodada, a equipe carioca precisa de um empate contra o São Paulo, no Nilton Santos, para confirmar o título.

Já o Alviverde precisa vencer o Fluminense e torcer para uma derrota do Botafogo em casa contra um de seus maiores rivais.

Todas as partidas da última rodada acontecem no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília).

Gol de Estêvão esquenta briga pela artilharia. O jogador do Palmeiras chegou a 13 gols no campeonato, está atrás apenas de Yuri Alberto (14) e Alerrandro (14).