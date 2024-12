Estêvão fala em "sonho realizado" com gol no Mineirão e exalta Palmeiras: "Orgulhoso desse time"

Estêvão foi o autor do gol da virada do Palmeiras, por 2 a 1, sobre o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira, no Mineirão. Com esse resultado, o Alviverde ainda não perdeu a esperança de conquistar o Brasileiro, apesar da vantagem do Botafogo, na liderança. Estêvão celebrou o tento em um palco especial para ele.

"Independente de qualquer coisa, estou muito orgulhoso desse time. A gente luta cada minuto. Como o Abel fala, todos jogos são finais. Hoje, conseguimos sair com vitória. Foi importante e vamos seguir nosso campeonato porque ainda tem um jogo", disse ao Premiere.

Antes de ir para as categorias de base do Palmeiras, Estêvão jogava no Cruzeiro. Ele revelou o sonho de fazer um gol nesse estádio, onde assistia aos jogos. O estádio também é palco onde Estêvão estreou pelo time profissional do Verdão, na última rodada do Brasileirão de 2023.

"Realizei um sonho hoje aqui, quem sabe da minha historia sabe que vinha aqui assistir jogos. Falei ao meu pai que um dia faria um gol aqui e pude realizar esse sono. Vamos focar temos mais um jogo em casa e vamos juntos", seguiu.

Com esse gol, Estêvão chegou a 13 gols e fica na vice-artilharia do Brasileirão, atrás de Yuri Alberto, do Corinthians, e Alerrandro, do Vitória, que têm 14, cada um.

O Palmeiras volta a campo no domingo no encerramento do Brasileirão. O time comandado pelo técnico Abel Ferreira enfrenta o Fluminense, às 16 horas (de Brasília). O Alviverde tem 73 pontos e está na vice-liderança, atrás do Botafogo, que tem 76.