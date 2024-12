Especulado no Cruzeiro, Luciano não garante permanência no São Paulo em 2025: "Não sei"

Luciano não garantiu sua permanência no São Paulo em 2025 após a derrota para o Juventude, por 2 a 1, nesta quarta-feira, em pleno Morumbis, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Especulado no Cruzeiro, o camisa 10 do São Paulo possui contrato até o fim de 2026. Portanto, Luciano só deve deixar o Tricolor caso a diretoria queira negociá-lo. O atacante pode até ser considerado um dos ídolos do clube e artilheiro da equipe em 2024, com 18 gols, mas ainda não sabe se seguirá no Morumbi na próxima temporada.

"A gente entende a situação de todo mundo, a gente também fica chateado, porque queríamos terminar a temporada vencendo em casa por nós, pelos nossos familiares também. Agora é ir para o último jogo, depois ir para as férias, ver quem vai ficar aqui para o ano que vem e fazer uma temporada", disse Luciano ao Premiere.

Ao ser questionado se permaneceria no São Paulo em 2025, o camisa 10 foi curto e grosso: "Não sei".

Nesta quarta-feira, foi de Luciano o único gol do São Paulo contra o Juventude, já na reta final da partida, quando o adversário vencia por 2 a 0. Com isso, o atacante ampliou sua liderança no ranking de artilheiros tricolores em 2024, com 18 gols, à frente de Lucas e Calleri, ambos com 14 tentos. O resultado, entretanto, o irritou.

"Primeiro tempo a gente teve a posse de bola, mas infelizmente o time deles estava bem fechado, não conseguimos fazer o gol. No segundo tempo aconteceu a mesma coisa que aconteceu contra o Grêmio, a gente desliga do jogo e acaba tomando gols bobos, gols que a gente pode evitar. Aí depois contra os times que estão lutando para não cair é difícil reverter", concluiu Luciano.