Escalação do São Paulo: Arboleda, Patryck e Erick são novidades no time titular

A escalação do São Paulo está definida para o confronto desta quarta-feira, contra o Juventude, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

As novidades do técnico Luis Zubeldía para essa partida ficam por conta do zagueiro Arboleda, que volta a ser titular após cinco jogos, Patryck na lateral esquerda e Erick no ataque.

A escalação do São Paulo completa tem Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Luiz Gustavo, Alisson e Luciano; Lucas, Erick e André Silva.

Calleri, que se recupera de dores na coxa esquerda, mais uma vez é desfalque para o São Paulo. Além dele, Welington (transição após edema na coxa esquerda), Jamal (trauma no tornozelo esquerdo), Liziero, (dores no tornozelo direito), Galoppo (artroscopia no joelho esquerdo), Pablo Maia (transição física após cirurgia na coxa esquerda) e Ferraresi (dores no joelho direito) são baixas.

Com a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores já assegurada, o São Paulo não possui mais objetivos nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Figurando em sexto lugar, o Tricolor ainda tem chances matemáticas, embora improváveis, de ultrapassar Fortaleza e Internacional na tabela, porém, o único benefício disso seria uma maior premiação em dinheiro por parte da CBF - R$ 2,4 milhões a mais se terminar em quinto lugar ou R$ 4,8 milhões a mais se terminar na quarta colocação.

Esse é o último jogo do São Paulo no Morumbis da temporada. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo fim de semana, o Tricolor enfrentará o Botafogo no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Por isso, mesmo a partida desta quarta-feira não tendo qualquer valor para os são-paulinos, mais de 27 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

Se pelo lado do São Paulo tudo já está definido, pelo lado do Juventude a situação é outra. O time ainda lida com o risco de rebaixamento e quer a vitória nesta quarta-feira para, quem sabe, exorcizar de vez o fantasma da Série B. Em 15º lugar, o time jaconero soma 42 pontos, somente quatro a mais que o Criciúma, primeiro integrante do Z4.