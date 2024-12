Entenda por que Luca Meirelles, promessa do Santos, não jogará a Copinha em 2025

O Santos divulgou, na última terça-feira, os 30 inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, de 2025. Chamou atenção a ausência de Lucas Meirelles, uma das principais promessas do clube.

Contudo, a não aparição do jogador na lista de relacionados tem explicação. Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o atleta, apesar de ter só 17 anos, deve iniciar a temporada de 2025 integrado ao elenco profissional do Santos.

A tendência é que o garoto se reapresente com o restante do grupo no dia 3 de janeiro e viaje a Orlando, onde o clube irá fazer sua pré-temporada. Ele, ainda, deve ganhar oportunidades ao longo do Paulistão e, se der resposta, pode até se colocar de vez entre os profissionais.

A informação foi publicada inicialmente pela Trivela e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Luca Meirelles já havia integrado o plantel principal do Santos na reta final da Série B do Brasileiro. Ele estreou pela equipe na derrota para o CRB, por 2 a 0, e jogou os últimos minutos do duelo com o Sport, na última rodada.

O Menino da Vila foi um dos grandes destaques das categorias de base do Peixe em 2024. Titular da time sub-17, ele, ao todo, fez 28 gols em 39 partidas da categoria ao longo da temporada.

Ausente na Copinha, Luca Meirelles abre espaço para uma novidade entre os inscritos. Trata-se de Nadson, atacante de apenas 15 anos e uma das principais joias para o futuro.

O Santos está no Grupo 7 da Copa São Paulo de 2025, ao lado de Ferroviária, Jaciobá-AL e Tirol-CE. A sede da chave é a cidade de Araraquara.

Os Meninos da Vila buscam o quarto título da competição de base. O Peixe já venceu em 1984, 2013 e 2014. No total, 128 clubes brigarão pelo troféu a partir de 2 de janeiro.

Veja abaixo a lista de inscritos do Santos para a Copinha de 2025:

Goleiro: João Fernandes, João Pedro e Rodrigo Falcão;



Defensores: Diego Borges, Gabriel Simples, João Alencar, João Ananias, Lenin, Matheus Matias, Rafael Gonzaga; Samuel e Vinícius Lira;



Meio-campistas: André Klaus, Bernardo, Caio Araujo, Everton, Gabriel Bontempo, Gustavo Henrique, Kenay e Pepê Fermino;



Atacantes: Enzo Monteiro, Fernando Nava, João Alves, Juninho, Kauan Pereira, Mateus Xavier, Nadson, Perlaza, Rafael Freitas e Rodrigo Cezar.