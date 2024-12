Entenda como Palmeiras pode ajudar Corinthians a garantir vaga na Pré-Libertadores

O Corinthians está a um passo de garantir uma vaga na Pré-Libertadores de 2025. O time ganhou do Bahia na última terça-feira, na Neo Química Arena, e ficou muito perto de disputar o torneio continental no ano que vem.

Arquirrival do Timão, o Palmeiras pode ajudar o time do Parque São Jorge a assegurar a sua vaga mais cedo do que o previsto. Caso o Verdão supere o Cruzeiro nesta quarta-feira, no Mineirão, o clube alvinegro garante sua classificação à principal competição da América do Sul.

O Corinthians é o sétimo colocado do Brasileirão, com 53 pontos. Apenas os oito primeiros vão à Pré-Libertadores de 2025. Se perder, a Raposa, que soma 49 pontos, não poderá mais ultrapassar o Timão.

Um empate do Cruzeiro diante do Palmeiras não garante matematicamente a vaga, mas também é favorável à equipe de Ramón Díaz. Neste cenário, os mineiros só iriam ultrapassar o Corinthians em um único cenário: o Cabuloso teria que ganhar do Juventude, na última rodada, e torcer para o Timão perder do Grêmio, além de tirar uma diferença de quatro gols no saldo.

Já em caso de triunfo do time de Fernando Diniz, os paulistas precisariam de um simples empate na rodada final, em Porto Alegre, para confirmar a classificação.

Praticamente garantido na Pré-Libertadores, o Corinthians, agora, aguarda o embate entre Cruzeiro e Palmeiras para saber se poderá comemorar a vaga nesta quarta-feira ou terá que assegurá-la domingo. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

Já o próximo compromisso do Timão está agendado para domingo, às 16h, na Arena do Grêmio.