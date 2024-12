Conmebol pune Cruzeiro por atraso e sinalizadores em jogo da Sul-Americana

A Conmebol puniu o Cruzeiro nesta quarta-feira por ocorridos na partida contra o Lanús, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela Sul-Americana. O Cabuloso terá que jogar a próxima partida de um torneio regido pela entidade com portões fechados.

O Cruzeiro foi denunciado pela violação dos artigos 11.2 literal m e 12.2 literal c do Código Disciplinar da Conmebol, que preveem atrasar o início do jogo e acender sinalizadores, bombas ou qualquer outro objeto pirotécnico.

O Cruzeiro vem a público manifestar sua profunda insatisfação e indignação com o desenvolver dos acontecimentos que culminaram com a decisão que a partida desta noite aconteça com os portões fechados. ? https://t.co/ZO93abNzky pic.twitter.com/51hTHectjX ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) December 4, 2024

A partida foi válida pela ida da semifinal da Sul-Americana e aconteceu no dia 23 de outubro. A torcida cruzeirense lançou bombas em direção ao gramado e acendeu sinalizadores nas arquibancadas. O jogo teve que ser interrompido por instantes devido à fumaça. Antes de seu início, o árbitro teve que

De acordo com a Comissão Disciplinar da Conmebol, além dos portões fechados, o clube mineiro também terá que arcar com multa de 157,5 mil dólares (cerca de 950 mil na cotação atual). O valor será automaticamente debitado da quantia de direitos televisivos ou de patrocínio cedidos ao clube pela entidade.

Segundo o artigo 64.1 do Código Disciplinar da entidade, o Cruzeiro tem até sete dias para entrar com recurso contra a decisão tomada pela Conmebol.