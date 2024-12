Com pênalti desperdiçado, Fortaleza é superado pelo já rebaixado Atlético-GO no Brasileirão

Nesta quarta-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza visitou o Atlético-GO no Estádio Antonio Accioly e, com pênalti desperdiçado por Lucero, perdeu por 3 a 1. O gol do Leão foi marcado por Tomás Cardona, enquanto Derek, Emmanuel Brítez (contra) e Alejo Cruz garantiram a vitória dos mandantes.

Com o resultado, o Fortaleza completou o quinto jogo sem vencer e ficou estacionado com os mesmos pontos 65 pontos, na quinta posição. Do outro lado, o Atlético-GO, já rebaixado, deixou a lanterna e chegou aos 30 somados. No entanto, o Cuiabá, que ocupa agora a última posição, com os mesmos 30, encara o Fluminense nesta quinta-feira.

O Fortaleza retorna aos gramados no próximo domingo, diante do Internacional, pela última rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília), no castelão. Do outro lado, o Atlético-GO encara o Bahia, na Fonte Nova. A partida acontece às 16h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

O placar foi aberto aos 12 minutos da etapa inicial, com Cardona. Marinho levantou na cabeça do zagueiro, que desviou para as redes.

Três minutos depois, Lucero teve a chance de ampliar em cobrança de pênalti, mas desperdiçou.

O Atlético-GO não perdoou e deixou tudo igual aos 21, com Derek. O atacante recebeu de Alejo Cruz e acertou um chute firme.

Até que aos 34 do segundo tempo, Brítez jogou contra o próprio gol e colocou o Atlético em vantagem no marcador.

Alejo Cruz fechou a conta. Aos 40, ele recebeu na ponta esquerda, cortou para dentro e bateu rasteiro para vencer João Ricardo.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-GO 3 X 1 FORTALEZA

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)



Data: 4 de dezembro de 2024, quarta-feira



Hora: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Lucas Casagrande (PR)



Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Alessandro Álvaro Rocha (BA)



VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Cartões Amarelos: Alix Vinicius, Roni, Gabriel Baralhas e Jan Hurtado (Atlético-GO); Tomás Cardona, Yago Pikachu e Kuscevic (Fortaleza)



Gols: Derek, aos 21? do 1°T, Brítez (contra), aos 34? do 2°T, e Alejo Cruz, aos 40? do 2°T (Atlético-GO); Tomás Cardona, aos 12? do 1°T (Fortaleza)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo, Bruno Tubarão (Magno), Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão; Roni (Gonzalo Freitas) e Baralhas (Janderson); Shaylon, Rhaldney e Alejo Cruz (Lacava); Derek (Jan Hurtado)



Técnico: Anderson Gomes

FORTALEZA: João Ricardo, Brítez, Benjamin Kuscevic, Cardona (Felipe Jonatan) e Eros; Hércules e Matheus Rossetto (Kervin); Marinho (Yago Pikachu), Moisés (Breno Lopes) e Emmanuel Martínez (Pochettino); Lucero



Técnico: Juan Vojvoda