Com gol de Coutinho, Vasco volta a vencer no Brasileirão e aumenta jejum do Atlético-MG

O Vasco encerrou um jejum de cinco partidas sem vitórias ao derrotar o Atlético-MG na noite desta quarta-feira, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Atuando em São Januário pela última vez na temporada, o Cruzmaltino construiu o placar de 2 a 0, com gols de Vegetti e Philippe Coutinho, ambos no segundo tempo. O jejum do Galo na competição, por outro lado, só aumentou.

O triunfo levou o Vasco aos 47 pontos, deixando a equipe muito perto de uma vaga na Sul-Americana em 2025. Neste momento, o Cruzmaltino é o 11º colocado. Já o Atlético-MG chegou a nove partidas sem vencer na Série A - a 12ª entre todas as competições. O Galo ocupa a 13ª posição e estacionou nos 44 pontos, mas ainda está na disputa por uma vaga na competição continental.

Na rodada derradeira do Brasileirão, o Vasco visita o já rebaixado Cuiabá, na Arena Pantanal, às 16h (de Brasília) deste domingo. No mesmo dia e horário, o Atlético-MG recebe o Athletico-PR.

O jogo

Na despedida de São Januário em 2024, o Vasco encarou a partida com o objetivo de deixar uma boa impressão ao torcedor após uma temporada sem conquistas e de poucas alegrias. Com uma formação modificada, com três volantes, o Cruzmaltino controlou o jogo no primeiro tempo, mas criou pouco em termos ofensivos.

O duelo foi disputado mas os dois goleiros tiveram muito pouco trabalho. O Atlético, que optou por se fechar lá atrás e sair em contra-ataques, chegou a ameaçar no início, mas da metade da etapa em diante passou a encontrar muitas dificuldades para sair jogando e pouco produziu.

A melhor oportunidade da primeira etapa saiu dos pés de Alex Teixeira, que, aos 18 minutos, arrancou em velocidade pela esquerda, cortou para o meio e, da meia-lua da área, arriscou o chute frontal. A pontaria do atacante, entretanto, não estava apurada e a bola saiu por cima do travessão.

O Cruzmaltino voltou para o segundo tempo disposto a abrir o placar e partiu para a pressão logo que a bola rolou. Aos cinco minutos, Alex Teixeira teve a chance de finalizar de dentro da área mas pegou mal na bola e ela saiu fraca. No minuto seguinte, Coutinho deu um toque pelo alto e colocou Vegetti de frente para o gol, do lado direito da área. O pirata não vacilou e mandou para o fundo da rede: 1 a 0.

?? 51' | 2T VITÓRIA DO GIGANTE DA COLINA EM SÃO JANUÁRIO COM GOLS DE VEGETTI E PHILIPPE COUTINHO ??????#VASxCAM 2??-0??#BrasileiroNaVascoTV #VascoDaGama pic.twitter.com/Y3JGqcYh5T ? Vasco da Gama (@VascodaGama) December 4, 2024

Com a desvantagem no placar, o técnico Gabriel Milito fez duas alterações de uma vez, colocando Alisson e Vargas nas vagas de Arana e Deyverson. O time melhorou e, numa saída desastrada de Léo Jardim aos 16 minutos, recuperou a bola dentro da área mas Vargas finalizou mal e desperdiçou grande chance de empatar.

O avanço do Atlético permitiu ao Vasco explorar os contra-ataques e na primeira oportunidade, o Cruzmaltino ampliou. Paulo Henrique avançou pelo meio e tocou para Piton no bico da área pela esquerda. O lateral cruzou do outro lado e achou Coutinho livre. O camisa 11 bateu cruzado e Everson não conseguiu evitar.

A partir do segundo gol vascaíno, o jogo ficou mais pegado e com entradas ríspidas de ambos os lados. O nível técnico caiu e as oportunidades de gol rarearam ainda mais.

FICHA TÉCNICA



VASCO 2 X 0 ATLÉTICO-MG

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quarta-feira, 4 de dezembro de 2024



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP-Fifa) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Daiane Muniz (SP-Fifa)

Cartões amarelos: Vegetti, Piton, Paulo Henrique e Leandrinho (Vasco) / Arana e Alan Franco (Atlético-MG)



Gols: Vegetti, aos 6? do 2ºT; e Coutinho, aos 18? do 2ºT (Vasco)

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura (Paulinho), Mateus Carvalho, Jair (Sforza) e Coutinho (Payet); Alex Teixeira (Maxime Dominguez) e Vegetti



Técnico: Felipe Loureiro (Interino)

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Battaglia, Alonso e Guilherme Arana (Alisson); Alan Franco, Fausto Vera e Gustavo Scarpa e Rubens; Hulk e Deyverson (Vargas)



Técnico: Gabriel Milito