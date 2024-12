Com Flaco titular e novidades nas laterais, Palmeiras está definido para enfrentar o Cruzeiro; veja times

O Palmeiras está escalado para o penúltimo compromisso da temporada. O Verdão enfrenta o Cruzeiro, nesta quarta-feira, em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira precisou fazer duas mudanças forçadas devido às suspensões do lateral-direito Marcos Rocha e do zagueiro Gustavo Gómez. Giay e Murilo começam como titulares nas respectivas vagas. Outra mudança do treinador foi na lateral-esquerda, com a entrada de Vanderlan. López também volta ao time titular.

A escalação do Palmeiras, portanto, tem: Weverton; Giay, Vitor Reis, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

Além dos suspensos, o Verdão não conta com Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) nem com Piquerez (transição física).

Do outro lado, o Cruzeiro vai a campo com: Cássio; William, João Marcelo, Zé Ivaldo e Marlon; Ramiro, Lucas Silva, Japa e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Lautaro Díaz.

Os desfalques do Cruzeiro são Lucas Romero (suspenso), Álvaro Barreal (suspenso e pubalgia), Matheus Henrique (fratura na costela), Kaio Jorge (lesão muscular na coxa direita), Dinneno (lesão no joelho direito), Lucas Villalba (lesão na coxa esquerda), Walace (lesão na coxa direita) e Mateus Vital (amigdalite).

A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz busca quebrar um jejum de quatro jogos sem vencer. O time mineiro ainda sonha com a classificação à Libertadores. No momento, o Cruzeiro ocupa o nono lugar, um ponto atrás do Bahia, que fecha o G8. O Palmeiras, por sua vez, é o vice-líder, com 70 pontos, mira retomar a ponta da tabela e seguir na briga pelo título

Para isso, o Alviverde precisa vencer seu compromisso e torcer pela derrota do Botafogo, que entra em campo no mesmo horário para enfrentar o Internacional, no Estádio Beira-Rio.

Por determinação da CBF, o duelo entre Cruzeiro e Palmeiras acontecerá de portões fechados.