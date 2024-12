Com destaque de brasileiros, Kawasaki Frontale goleia pela Liga dos Campeões da Ásia

Dois jogos movimentaram a sexta rodada da Liga dos Campeões da Ásia, nesta quarta-feira. O Kawasaki Frontale, do Japão, recebeu o Shandong Taishan, da China. No Estádio Todoroki Athletics, o time da casa venceu por 4 a 0, com gols dos brasileiros Marcinho e Jesiel.

Com o resultado, o Kawasaki Frontale foi aos 12 pontos e segue na 4ª posição do grupo Leste. Por outro lado, o Shandong Taishan permanece com sete tentos, mas cai para a 10ª colocação, ficando de fora da zona de classificação para a próxima fase.

O Kawasaki Frontale volta a campo neste domingo, às 2 horas (de Brasília), quando recebe o Fukuoka, pela 38ª rodada do Campeonato Japonês, no Estádio Todoroki Athletics. O Shandong Taishan encara o Gwangiu, da Coreia do Sul, somente no dia 11 de fevereiro de 2025, às 9 horas, pela sétima rodada da Liga dos Campeões da Ásia, no Jinan Olympic Sports Center.

?? | ?? Kawasaki Frontale 4??-0?? Shandong Taishan ?? ? All smiles for Kawasaki Frontale as they score four for their fourth win in the #ACLElite!#KWFvSHT pic.twitter.com/AMPVhnlbFC ? #ACLElite | #ACLTwo (@TheAFCCL) December 4, 2024

Shanghai Shenhua x Ulsan Hyundai

Mais tarde, o Shanghai Shenhua, da China, recebeu o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul. No Estádio de Shanghai, os visitantes venceram de virada, por 2 a 1. O brasileiro André Luiz abriu o placar para os mandantes. Enquanto Yago Cariello, de pênalti, e Min-woo Kang viraram o jogo para o time sul-coreano.

Essa foi a primeira vitória do Ulsan Hyundai na competição. A equipe agora soma três pontos e pula para a 11ª posição do grupo Leste. O Shanghai Shenhua, por sua vez, fica com sete pontos, mas cai para a 9ª colocação, a primeira fora da zona de classificação.

As duas equipes voltam a entrar em campo apenas em fevereiro de 2025, pela sétima rodada da Liga dos Campeões da Ásia. O Ulsan Hyundai visita o Buriram, da Tailândia, no dia 12/02, às 9 horas, na Chang Arena. O Shanghai Shenhua encara o Yokomaha Marinos, do Japão, também no dia 12/02, às 7 horas, no Estádio Internacional de Yokohama.