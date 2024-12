City bate o Nottingham e põe fim a jejum de sete jogos sem vitória; Liverpool só empata

Acabou o martírio. O Manchester City, enfim, fez as pazes com a vitória nesta quarta-feira ao derrotar o Nottingham Forest por 3 a 0 diante de sua torcida, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. Além dos três pontos, o resultado representa o fim de um período de sete partidas sem conseguir triunfar somando a Copa da Inglaterra, a Liga dos Campeões e o torneio nacional local. O último triunfo tinha sido no dia 26 de outubro no 1 a 0 sobre o Southampton.

Bernardo Silva, De Bruyne e Doku balançaram a rede e garantiram a festa da torcida do City. Além de aliviar a pressão por voltar a vencer, a equipe comandada por Pep Guardiola volta a somar pontos na tabela e agora contabiliza 26 pontos na classificação, quatro a mais que o Nottingham.

Com uma postura altamente ofensiva, o Manchester abriu uma frente de dois gols no jogo com meia hora de disputa. Aos sete minutos, Bernardo Silva aproveitou passe de cabeça de De Bruyne e completou para o fundo das redes.

O Nottingham não conseguiu encaixar a marcação, continuou sob pressão e viu os anfitriões ampliarem aos 30. Doku fez boa jogada e achou De Bruyne livre na área. Ele completou para o gol e fez 2 a 0 para os donos da casa.

No segundo tempo, o panorama não mudou. O City manteve a intensidade e chegou aos 3 a 0 com Doku. Ele escapou pela esquerda, entrou na área bateu cruzado para garantir a vitória do City.

LIVERPOOL TROPEÇA, MAS SEGUE NA LIDERANÇA

Líder isolado da competição, o Liverpool também entrou em campo nesta quarta-feira pelo Inglês, e num jogo bastante disputado, empatou com o Newcastle por 3 a 3, no St. James Park. Na classificação, os Reds chegaram aos 35 pontos e continuam sozinhos no topo. Já o Newcastle tem agora 20.

Na partida, o Newcastle saiu na frente com um golaço de Isak. O sueco recebeu passe de Bruno Guimarães e acertou uma bomba no ângulo, sem chance de defesa para Kelleheer, aos 34 minutos.

O empate veio no início do segundo tempo. Salah fez assistência na medida para Curtis Jones. O volante dominou na entrada da área e chutou com força para deixar tudo igual: 1 a 1 aos quatro minutos.

O Newcastle não se intimidou e chegou aos 2 a 1 em outra boa participação de Bruno Guimarães. Ele acionou Isak que rapidamente serviu a Gordon. O atacante se livrou da marcação e fez 2 a 1 aos 17.

O time da casa apertou ainda mais o ritmo e chegou a fazer o terceiro gol, anulado por impedimento. No entanto, o líder do Inglês reagiu e, com dois gols de Salah, virou a partida para 3 a 2. No tento de empate, o egípcio completou o cruzamento de Arnold e estufou a rede, aos 22. Já no final da partida, ele achou espaço na área, cortou a marcação e chutou para fazer o terceiro.

No apagar das luzes, porém, o Newcastle voltou a igualar o duelo. Kelleher saiu mal do gol em cobrança de falta, a bola sobrou para o zagueiro Schär e o defensor deixou tudo igual: 3 a 3 resultado final.

ARSENAL BATE O UNITED NO CLÁSSICO DA RODADA

O Arsenal teve pela frente o Manchester United nesta rodada. E no clássico, a equipe de Londres levou a melhor sobre o rival ao vencer o confronto por 2 a 0. O resultado levou o time do técnico Mikel Arteta aos 28 pontos, ao lado do Chelsea, contra 19 do rival.

Os dois gols da partida saíram no segundo tempo. Jurrien Timber aproveitou um cruzamento na área, subiu mais do que a marcação e testou firme para inaugurar o marcador aos nove minutos.

O Manchester se lançou ao ataque em busca da igualdade no placar e o jogo cresceu em intensidade. Apesar das boas oportunidades, o time do técnico Rubén Amorim falhou nas finalizações.

E em uma cobrança de escanteio, o Arsenal confirmou a vitória no clássico. No cruzamento da direita, Partey cabeceou no segundo pau, a bola ainda contou com um desvio em William Saliba na pequena área e morreu no fundo das redes: 2 a 0 aos 28 e triunfo consolidado.

Confira os resultados da rodada do Campeonato Inglês:

Everton 4 x 0 Wolverhampton

Manchester City 3 x 0 Nottingham Forest

Newcastle 3 x 3 Liverpool

Southampton 1 x 5 Chelsea

Arsenal 2 x 0 Manchester United

Aston Villa 3 x 1 Brentford