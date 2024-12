Carrillo vira novo 'motorzinho' do Corinthians e impulsiona Garro no ataque

André Carrillo virou o novo "motorzinho" do meio-campo do Corinthians. Cada vez mais acionado, o jogador flutua entre setores, passa confiança aos jovens e ainda impulsiona Rodrigo Garro ao ataque.

O que aconteceu

Na última terça-feira (3), Carrillo foi novamente um dos melhores do Timão em campo. O meia comandou as transições ao ataque, foi o segundo da equipe em passes certos — com 51 completos, de acordo com o FootStats — e participou da triangulação dos dois gols com bola rolando. O Corinthians venceu o Bahia por 3 a 0, na Neo Química Arena, e entrou na zona de classificação para a pré-Libertadores.

O meia peruano ainda impulsionou Garro a pisar mais na área e puxou a marcação dos adversários para si, permitindo que o argentino ficasse mais livre. Essa interação entre os meias já vinha acontecendo em outras partidas, mas só é possível porque Carrillo se mostra um jogador tão flutuante quanto o camisa 10 — busca a bola na defesa e encontra passes e lançamentos com facilidade.

Chegaram jogadores de hierarquia e ganhadores, isso que faltava. Atletas acostumados a brigar por títulos, isso foi fundamental. Charles, Breno Bidon, Carrillo e o Martínez estão em um grande momento. A briga é muito grande. Eles sabem que não podem relaxar nunca.

Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians.

O atleta se tornou uma espécie de peça "curinga" em poucos meses de Corinthians. É um dos jogadores que mais se adapta às variações táticas e ainda tem importante papel de passar confiança aos atletas mais jovens.

Além disso, por falar inglês, Carrillo também funciona como um tradutor para Memphis Depay no elenco. Assim, ele impede que a comunicação fique truncada pela barreira linguística.

Carrillo se desenvolveu no meio de campo graças a Ramón Díaz. O peruano atuava no ataque antes de ser comandado pelo treinador argentino no Al-Hilal. Foi na Arábia Saudita que ele virou volante, justamente para suprir uma lacuna a pedido de Ramón, e se adaptou tão bem que migrou de vez. Por fim, ganhou a característica de polivalente e virou "queridinho" de Díaz.