Brasileiro demitido do UFC por morder rival estreia em evento europeu no dia 29 de dezembro

Igor Severino está pronto para reescrever sua história no MMA. Em março, o brasileiro mordeu o braço do compatriota André 'Mascote' durante sua estreia no UFC, perdeu por desqualificação e foi cortado imediatamente. Por conta do ocorrido, o atleta recebeu da Comissão Atlética de Nevada uma suspensão de nove meses. Agora, a promessa do esporte está apta a competir novamente e visa dar a volta por cima na carreira no 'Oktagon MMA', evento programado para acontecer no dia 29 de dezembro, na República Tcheca.

Em sua estreia na nova casa, Severino vai enfrentar Jonas Magard, ex-campeão do peso-galo (61 kg) da companhia, em Praga. A própria organização anunciou a luta através de sua conta oficial no 'Instagram'. Empolgado com a oportunidade em mãos, o brasileiro comemorou o combate e prometeu causar um impacto positivo imediato na empresa.

"Vou estrear no Oktagon MMA contra Jonas Magard. Estou muito empolgado para essa luta. Mal posso esperar para ir lá e dar um show para todos. Jonas, vejo você em breve. Estou pronto. 29 de dezembro, vamos lá", declarou o brasileiro em vídeo divulgado pela organização.

Registro de Severino no MMA

Igor Severino, de 21 anos, é uma promessa do MMA. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2018 e construiu um cartel composto por oito vitórias, sendo todas pela via rápida (quatro por nocaute e quatro por finalização), e uma derrota.

