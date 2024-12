Botafogo vence o Inter e fica a um empate de ganhar o título do Brasileirão

Quatro dias depois de conquistar o título da Copa Libertadores, o Botafogo teve a chance de garantir também o título brasileiro de 2024, na noite desta quarta-feira. O Alvinegro carioca fez o que tinha que fazer e venceu o Internacional por 1 a 0, no Beira-Rio, em duelo da 37ª e penúltima rodada do Brasileirão. A decisão, entretanto, foi adiada para o próximo domingo após a vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro. Savarino, no primeiro tempo, marcou o único gol do jogo.

O resultado em Porto Alegre levou o Alvinegro aos 76 pontos. Com a vitória do Palmeiras, o Fogão permaneceu três pontos à frente do Verdão na ponta da tabela de classificação, com apenas uma rodada para o fim da competição. Para ser campeão, o Botafogo precisa apenas de um empate contra o São Paulo na próxima rodada.

Do outro lado, com a derrota em casa e o revés do Fortaleza na rodada, o Internacional permaneceu na quarta colocação, com os mesmos 65 pontos.

Na última rodada, o Botafogo recebe o São Paulo no Nilton Santos, enquanto o Palmeiras encara o Fluminense no Allianz Parque. O Verdão precisa não só de uma vitória, mas também de uma derrota do Glorioso para sagrar-se tricampeão. Já o Inter visita o Fortaleza, no Castelão. Os três confrontos serão no domingo, às 16 horas (de Brasília).

O jogo

O campeão da Libertadores não fez um grande primeiro tempo no Beira-Rio, mas a habitual eficiência da equipe de Arthur Jorge falou mais alto na etapa inicial. Com apenas uma finalização, o Alvinegro saiu para os vestiários com a vantagem de um a zero no placar.

O gol saiu logo aos 5 minutos de bola rolando. Cobrança de escanteio ensaiada, Almada rolou atrás para Alex Telles e recebeu de volta. O argentino levantou na meia lua e Savarino acertou belo voleio no canto de Rochet.

O Inter controlou o jogo a partir daí e teve algumas chances de chegar ao empate, mas não conseguiu. Na melhor delas, aos 23, Wesley roubou no meio e enfiou para Enner Valencia na esquerda, O atacante cortou para o meio e mandou um balaço na trave.

VENCE O GLORIOSO! ?? COM UM GOLAÇO DE SAVARINO NO PRIMEIRO TEMPO E ENTREGA TOTAL DO GRUPO, O BOTAFOGO VENCE O INTERNACIONAL NO BEIRA-RIO! VAMOS, MEU FOGÃO! ?? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/QEnTAXV5wv ? Botafogo F.R. (@Botafogo) December 5, 2024

O Colorado terminou a primeira etapa com cinco finalizações contra uma do Alvinegro, mesma contagem a favor dos gaúchos nos escanteios.

O segundo tempo continuou movimentado e o Inter buscou pressionar em busca do empate desde o início. Mas o Botafogo, muito bem postado na defesa, conseguia bloquear os avanços da equipe de Róger Machado.

O Inter acumulava finalizações enquanto o Botafogo não chegava perto do gol adversário. Mas o tempo ia passando e apesar do maior volume, o Inter não chegava ao gol. Os minutos finais foram dramáticos com pressão total do Inter e grandes defesas de Gatito Fernández. No final, deu Botafogo, que está a um empate do título.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL 0 X 1 BOTAFOGO

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: 4 de dezembro de 2024, quarta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Alex dos Santos (SC)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

GOL: Savarino, aos 5? do 1ºT (Botafogo)



Cartões amarelos: Bruno Henrique, Wesley, Rochet e Bernabéi (Inter) / Alexander Barboza (Botafogo)

INTERNACIONAL: Sergio Rochet; Bruno Gomes, Agustín Rogel (Clayton Sampaio), Vitão e Alexsandro Bernabéi; Rômulo (Fernando), Bruno Henrique (Gabriel Carvalho), Bruno Tabata (Wanderson) e Wesley (Gustavo Prado); Rafael Borré e Ener Valencia



Técnico: Roger Machado

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Vitinho (Mateo Ponte), Adryelson, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Luiz Henrique (Matheus Martins), Savarino (Júnior Santos) e Almada (Eduardo); Igor Jesus



Técnico: Artur Jorge