Atlético-MG é punido e não terá torcida em dois jogos da Conmebol em 2025

A Conmebol puniu o Atlético-MG, nesta quarta-feira, com dois jogos de portões fechados em competições da entidade em 2025, além de pagar R$ 480 mil de multa. A punição se deu por conta do uso de sinalizadores e fogos de artifício.

O fato aconteceu no dia 22 de outubro, quando o Atlético-MG recebeu o River Plate, da Argentina, pela partida de ida da semifinal da Copa Libertadores, na Arena MRV. Antes de a bola rolar, a torcida acendeu sinalizadores e soltou fogos de artifício para recepcionar o time. O Galo venceu o jogo por 3 a 0.

Assim, o Atlético-MG vai jogar sem a presença da torcida nos dois primeiros jogos que disputar na Arena MRV em 2025 em competições da Conmebol. Como a equipe não tem mais chances de disputar a Copa Libertadores no próximo ano, a punição poderá ser cumprida na fase de grupos da Copa Sul-Americana, se o Galo confirmar a vaga no torneio.

Atualmente, o time mineiro ocupa a 13ª posição no Campeonato Brasileiro, com 44 pontos conquistados.

O valor da multa de R$ 480 mil será descontado da premiação que o clube recebeu por conta do vice-campeonato da Libertadores no último sábado. Segundo a Itatiaia, o Atlético-MG vai entrar com recurso em relação à decisão.

Ainda nesta quarta-feira, o Cruzeiro sofreu a mesma punição da Conmebol por conta do uso de fogos de artifício e sinalizadores em uma partida da Copa Sul-Americana.