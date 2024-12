Rebaixado, Atlético-GO vira contra Fortaleza e deixa lanterna do Brasileiro

O Atlético-GO venceu o Fortaleza por 3 a 1 nesta quarta-feira (4), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela penúltima rodada do Brasileirão.

Derek, Janderson e Alejo Cruz fizeram os gols da virada do Dragão, que viu o Leão do Pici abrir o placar com Cardona.

Com o resultado, o já rebaixado Atlético-GO sai da lanterna e agora é o penúltimo colocado no Brasileirão, com 30 pontos. No entanto, o clube de Goiás pode terminar a rodada de novo na lanterna, caso o Cuiabá some algum ponto contra o Fluminense nesta quinta-feira (5). O Fortaleza segue com 65 pontos e está na 5ª colocação, já garantido na fase de grupos da Libertadores.

Na última rodada do Brasileirão, no domingo (8), o Fortaleza recebe o Internacional no Castelão, enquanto o Atlético-GO vai até Salvador enfrentar o Bahia.

Como foi o jogo

O 1º tempo foi bem movimentado em Goiânia, com um gol para cada lado e ótimas chances. O Fortaleza abriu o placar com Cardona aos 12 minutos do 1º tempo e desperdiçou um pênalti 2 minutos depois. O Dragão conseguiu o gol de empate com Derek aos 20, e por pouco não virou aos 23.

O Atlético-GO voltou do intervalo disposto a virar a partida. Derek e Rhaldney criaram boas chances para o Dragão logo nos primeiros minutos da segunda etapa, mas foram barrados pela defesa do Fortaleza. Já aos 33 minutos do 2º tempo, o Dragão conseguiu o gol da virada com Janderson e ainda ampliou o placar para 3 a 1 na reta final com Alejo Cruz.

Gols e destaques

0 x 1: O Laion abriu o placar em Goiânia com Cardona, aos 11 minutos do 1º tempo. O zagueiro do Fortaleza apareceu no segundo pau após falta cobrada por Marinho e cabeceou para o gol de Ronaldo. O zagueiro Alix, do Atlético-GO, ainda tentou tirar, mas não teve jeito.

Pênalti perdido! Apenas dois minutos após abrir o placar, o Fortaleza teve a chance de ampliar a vantagem. Lucero chutou na mão de Alix, e o árbitro Lucas Casagrande marcou pênalti. O próprio Lucero foi para a cobrança, mas Ronaldo acertou o canto e defendeu.

1 x 1: Derek empatou para o Dragão aos 20 minutos do 1º tempo. Alejo Cruz ajeitou de cabeça após levantamento na área, e Derek chegou batendo de primeira no ângulo.

Quase a virada. Shaylon cobrou falta, Adriano desviou e obrigou o goleiro João Ricardo a fazer boa defesa no canto superior esquerdo e evitar o gol de empate do Atlético-GO. O time da casa ainda insistiu no rebote, mas Hércules tirou a bola em cima da linha.

2 x 1: Janderson fez o gol da virada do Atlético-GO aos 33 minutos do 2º tempo. Alejo Cruz fez linda jogada e cruzou. Janderson chegou completando o lance, decretando a virada do Dragão.

3 x 1: Alejo Cruz coroou sua boa atuação na partida com um gol aos 39 minutos do 2º tempo. O atacante aproveitou sobra na grande área, cortou para o meio e chutou. A bola ainda bateu na trave antes de estufar as redes de João Ricardo.