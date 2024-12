Mbappé erra outro pênalti, Real perde do Bilbao e vê Barça mais distante

O Real Madrid precisava vencer para não deixar o Barcelona escapar, mas não conseguiu. O time de Carlo Ancelotti jogou mal, teve um pênalti desperdiçado por Mbappé (mais um) e perdeu do Athletic Bilbao por 2 a 1, fora de casa, nesta quarta-feira (4), em jogo antecipado da 19ª rodada do Campeonato Espanhol.

O Bilbao abriu o placar aos 7min do segundo tempo, com Berenguer. Ele aproveitou uma bola que Courtois espalmou para frente e finalizou duas vezes para mandar para as redes.

O Real poderia ter empatado aos 24min da etapa final, mas Mbappé voltou a desperdiçar cobrança de pênalti, assim como fez recentemente na derrota para o Liverpool, pela Champions League. Na vitória sobre o Getafe, na rodada passada, ele cedeu a bola para Bellingham, que converteu a penalidade.

Mbappé até se redimiu na sequência ao fazer boa jogada que resultou no gol de empate aos 33min da etapa final, marcado por Jude Bellingham.

Mas a comemoração do Real durou pouco e o Bilbao voltou a ficar à frente aos 36min, com Guruzeta balançando as redes após erro feio de Valverde na saída de bola.

O Real começou sem Vini Jr, machucado. Endrick voltou a ganhar alguns minutos e entrou aos 42min do segundo tempo, no lugar de Rodrygo, mas não conseguiu mostrar serviço.

Com o revés, o Real Madrid volta a perder após três vitórias seguidas na Liga, estaciona nos 33 pontos e fica a quatro do Barcelona, que também teve o jogo da 19ª rodada antecipado e goleou o Mallorca por 5 a 1 nesta terça-feira (3), chegando aos 37. Vale lembrar que o time merengue segue com uma partida a menos na tabela que o rival. Já o Bilbao vai a 29 pontos e assume o 4º lugar.

O Real Madrid não tem tempo de descanso e volta aos gramados já daqui a três dias. No sábado (7), às 17h (de Brasília), visita o Girona pela 16ª rodada do Espanhol. Já o Bilbao entra em campo um dia depois, no domingo (8), às 12h15, para receber o Villarreal.

Como foi o jogo

O primeiro tempo no San Mamés teve o Athletic Bilbao superior. Com mais posse de bola e uma marcação alta efetiva, os donos da casa conseguiram assustar o goleiro Courtois em duas oportunidades. Por outro lado, o time de Ancelotti teve o meio e o ataque bem marcados e foi quase irrelevante ofensivamente antes do intervalo, a não ser por um gol de Mbappé anulado por impedimento.

Nada mudou na volta do intervalo. O Bilbao seguiu melhor e, logo aos 7min, aproveitou uma falha de Cortouis para, enfim, inaugurar o placar. Foi só aí que o Real acordou e conseguiu empatar com Bellingham, depois de pênalti desperdiçado por Mbappé. Mas a noite era mesmo do Bilbao, que voltou a marcar em falha de Valverde e conseguiu a vitória.

Gols e lances importantes

Não valeu! Mbappé pegou sobra dentro da área e finalizou as redes, aos 11', mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento do atacante francês. O VAR também chegou a checar um possível pênalti em Rodrygo, mas não rolou.

Perdeu! Iñaki recebeu na área e descolou lindo passe de calcanhar para Berenguer na entrada da pequena área. O camisa 7 chegou batendo, mas isolou, aos 29'.

1 x 0 (Bilbao). Nico Williams cruzou com veneno da esquerda, a bola passou por todo mundo e Courtois espalmou para frente. A bola sobrou para Berenguer, que finalizou duas vezes e entrou com bola e tudo para o gol, aos 7min do segundo tempo.

Perdeu, Mbappé! Rodrygo apareceu pela esuqerda, invadiu a área e cruzou para trás, deixando Mbappé em ótimas condições, de frente para o gol. O francês finalizou fraco e mandou nas mãos do goleiro, aos 14min.

Perdeu, Mbappé, de novo! Em cobrança de pênalti sofrido por Rudiger, o atacante francês cobrou no canto esquerdo e Agirrezabala fez a defesa, aos 24min da etapa final.

1 x 1 (Real). Mbappé recebeu fora da área, soltou uma bomba e o goleiro deu rebote. Bellingham aproveitou a sobra para finalizar e empatar a partida.

2 x 1 (Bilbao). Valverde errou feio na saída de bola ao tentar driblar o marcador,.Guruzeta não perdeu a oportunidade, carregou com liberdade e tocou na saída do goleiro para fazer o gol da vitória.

FICHA TÉCNICA

Athletic Bilbao 2 x 1 Real Madrid

Data: 4 de dezembro de 2024 (quarta-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio San Mamés, em Bilbao (ESP)

Árbitro: José María Sánchez Martínez

Cartões amarelos: Agirrezabala, Ruiz de Galarreta (Bilbao), Tchouaméni, Lucas Vázquez, Bellingham (Real)

Gols: Alex Berenguer, aos 7min, Bellingham, aos 33min, e Guruzeta, aos 36min do segundo tempo



Athletic Bilbao: Agirrezabala; Gorosabel (De Marcos), Vivian, Yeray e Adama (Berchiche); Prados (Ruiz de Galarreta), Jaureguizar, Sancet (Unai), Berenguer (Guruzeta) e Nico Williams; Iñaki Williams. Técnico: Ernesto Valverde

Real Madrid: Courtois; Vázquez (Arda Guler), Asencio, Rudiger e Fran García (Mendy); Tchouaméni (Modric), Valverde, Ceballos (Brahim) e Bellingham; Rodrygo (Endrick) e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti