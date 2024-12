Até suspenso e machucado viajam, e Botafogo tem grupo completo no RS

O Botafogo viajou com o grupo completo para Porto Alegre, onde, nesta quarta-feira (4), enfrenta o Internacional no Beira-Rio em jogo que pode lhe garantir o título do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Até mesmo John, suspenso, e Bastos, machucado, seguiram com a delegação para Porto Alegre para o jogo da 37ª e penúltima rodada do Brasileirão.

John cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Bastos sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda que o tirou da final da Libertadores.

34 jogadores viajaram para Porto Alegre (veja a lista abaixo). O elenco embarcou do Aeroporto do Galeão no fim da tarde de terça-feira (3).

O clima foi de festa na chegada a Porto Alegre, com vários torcedores do Botafogo tietando os jogadores campeões da Libertadores.

Botafogo já pode ser campeão

O Botafogo pode conquistar o título do Brasileirão já nesta quarta-feira (4), o que acabaria com um jejum de 29 anos sem vencer o torneio.

Para levantar a taça, o Botafogo precisa vencer o Inter e torcer para o Palmeiras não superar o Cruzeiro no Mineirão. Os dois jogos ocorrem no mesmo horário (21h30, de Brasília). O Glorioso também será campeão se empatar com o Internacional e o Palmeiras perder do Cruzeiro.

O Botafogo soma 73 pontos, contra 70 do Palmeiras, que levaria vantagem no número de vitórias em caso de empate em pontos. Restam apenas mais duas rodadas para o fim do Brasileirão.

Os jogadores do Botafogo que viajaram a Porto Alegre: