Artur Jorge não havia planejado ganhar títulos em primeiro ano no Botafogo

O Botafogo venceu o Atlético-MG por 3 a 1 e garantiu o título inédito da Copa Libertadores no último sábado. O técnico Artur Jorge contou os motivos que o levaram a deixar o Braga para assumir o clube carioca e admitiu que não esperava ganhar títulos já em seu primeiro ano na equipe.

"O que me motivou foi que já percebia Braga como o fim do ciclo, do projeto que estava a realizar, ao mesmo tempo que me surgia a oportunidade de tomar as rédeas de outro projeto que estava começando, como o de Botafogo. Eles me convenceram porque me ofereceram, de fato, para lutar por títulos, mas sabendo das dificuldades que uma liga como a brasileira acarreta", disse ao jornal As.

"Não fizemos nenhuma projeção de títulos para esse primeiro ano, foi mais um primeiro contato para ter continuidade para montar o bloco. Não há dúvida de que as coisas foram muito melhores do que projetamos (risos). Vamos fechar a temporada com nosso primeiro título, a Libertadores, e estamos brigando pelo campeonato, o Brasileirão", acrescentou.

Uma tarde que será ETERNA nos corações alvinegros. Conquistamos a GLÓRIA, Família Botafogo! ?? #TempoDeBotafogo ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/Z2zVKvNOnS ? Botafogo F.R. (@Botafogo) December 2, 2024

A vitória do Botafogo foi emocionante, principalmente pelo fato do volante Gregore ter sido expulso logo no minuto inicial da partida. Artur Jorge detalhou que nunca desistiu do confronto e ressaltou a importância da sua equipe saber "sofrer" durante a decisão.

"Nunca desisti do jogo. Às vezes eu sentia que teríamos que sofrer mais do que se tivéssemos todos em campo. A partir daquele momento pensamos: 'sabe, você só vai vencer essa final se estiver disposto a sofrer'. E o time sofreu, mas também soube dar muito apoio, soube atacar, os meninos foram muito inteligentes na forma de atacar. Acho que fizemos um jogo brilhante do ponto de vista da dedicação e da compreensão daquilo que o jogo nos pedia. Só assim poderíamos conquistar este cobiçado troféu", falou.

"Só é possível alcançar o resultado que alcançámos nessas condições quando se tem um grupo de jogadores e uma equipa que se une dessa forma para poder continuar a vencer o rival e vencer uma final em que jogamos os 90 minutos com um homem a menos", completou.

Com o título da Libertadores já garantido, o Botafogo volta a focar no Campeonato Brasileiro. Caso o clube carioca vença o Internacional nesta quarta-feira e o Palmeiras não some pontos contra o Cruzeiro, o Glorioso se sagrará campeão.

Caso isso não aconteça, o vencedor da competição será decidido na 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.