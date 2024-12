Arsenal resolve pelo alto e vence United com gol de bumbum pelo Inglês

O Arsenal se impôs diante do Manchester United e venceu o adversário por 2 a 0 nesta quarta-feira (4), no Emirates Stadium, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês.

A vitória saiu toda pelo alto. Os gols de Timber e Saliba saíram após cobranças de escanteio. O segundo deles, inclusive, foi às redes com um toque de bumbum.

O Arsenal chegou aos 28 pontos e assumiu a terceira colocação do Campeonato Inglês. O Manchester United seguiu com 19 e está no 11° lugar da tabela.

As equipes voltam a campo já neste final de semana. No sábado (7), o Manchester United recebe o Nottingham Forest, às 14h30 (de Brasília). No domingo (8), o Arsenal visita o Fulham, às 11h. Os dois jogos são válidos pela 15ª rodada do Campeonato Inglês.

Como foi o jogo

O Arsenal foi a campo com: Raya, Timber, Saliba, Kiwior e Zinchenko; Partey, Odegaard e Declan Rice; Saka, Martinelli e Havertz. O Manchester United teve como titulares: Onana, Mazraoui, De Ligt e Maguire; Dalot, Ugarte, Bruno Fernandes e Malacia; Mount, Garnacho e Hojlund.

Em casa, o Arsenal foi superior durante o primeiro tempo. A equipe até abriu o placar em gol de Martinelli, mas o lance foi anulado por impedimento de Havertz na jogada. O Manchester United tentou truncar a partida e conseguiu desacelerar o ritmo do rival. Ataques, no entanto, foram poucos.

A pressão do Arsenal deu resultado aos oito minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Timber subiu atrás de Hojlund e desviou de leve na bola para abrir o placar para os Gunners.

O Arsenal matou o jogo de maneira inusitada. Em nova cobrança de escanteio, Partey apareceu na segunda trave e cabeceou para o meio. Saliba, de bumbum, completou para as redes.

SALIBA!!! É A MELHOR BOLA PARADA DO MUNDO! pic.twitter.com/7irZkqys2j -- Fala, Gooner! (@falagooner) December 4, 2024

O Manchester United sentiu o golpe dos gols sofridos. A equipe visitante não conseguiu responder à altura o ataque preciso do Arsenal. E quando conseguiu chegar, parou em Raya.