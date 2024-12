Zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gómez é condecorado pela Câmara de Deputados do Paraguai

O zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, do Palmeiras, recebeu o prêmio "Arsenio Pastor Erico Martínez", na Câmara de Deputados do Paraguai, nesta terça-feira. A condecoração homenageia o atleta da seleção paraguaia pela carreira e ao alta desempenho na área desportiva.

"Recebo este reconhecimento com profunda emoção e gratidão. Minha carreira começou há algum tempo em San Juan, Misiones, minha terra natal. Sempre crescendo atrás de uma bola, viajando primeiro para Assunção, depois para Buenos Aires, explorei a Europa e conquistei o Brasil e o continente. O futebol me levou a ter experiências inesquecíveis; aprendi lições valiosas com as derrotas e comemorei grandes vitórias", agradeceu o capitão palmeirense.

"Obrigado, ilustres legisladores, por esta homenagem que me orgulha, pois o reconhecimento não é só para mim,



mas para todos aqueles que sempre sonharam em alcançar os seus objetivos, e não pararam apesar dos obstáculos. O desporto ensinou-me que as vitórias são importantes e o que os outros mais lembram, mas são as derrotas que realmente moldam o espírito. Não desista, aceite a realidade e trabalhe incansavelmente para superar as adversidades. Aplica-se ao futebol, mas também à própria vida. Minha maior vitória não é um título, nem uma medalha, mas nunca ter desistido", seguiu.

Gómez chegou ao Palmeiras em 2018 e logo firmou-se entre os titulares. O paraguaio é um dos símbolos da equipe vitoriosa dos últimos anos. Pelo Verdão ele disputou 325 jogos e marcou 37 gols. Com isso, o "xerife" tornou-se o maior zagueiro-artilheiro da equipe, além de ter sido o atleta da posição com mais bolas na rede em um mesmo ano, com 11 tentos, em 2022.

Pelo Verdão, ele conquistou quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), três Brasileiros (2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Presença constante na seleção paraguaia, o atleta tem 79 jogos pela equipe nacional, além de quatro gols marcados.

Gómez é ausência certa no Palmeiras para a disputa do jogo contra o Cruzeiro, que acontece nesta quarta-feira, pela 37ª rodada do Brasileirão. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo e irá cumprir suspensão automática. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.