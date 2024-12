Yuri vira artilheiro do Brasileiro, iguala Pedro e se emociona: 'Único'

O gol marcado na vitória do Corinthians sobre o Bahia por 3 a 0 nesta terça-feira (4) não só isolou Yuri Alberto na artilharia do Brasileirão, como também colocou o camisa 9 ao lado de Pedro entre os artilheiros do Brasil no ano. O atacante se emocionou ao falar das marcas.

É muito significativo para mim e todo grupo. O nosso principal objetivo é conseguir este acesso à Libertadores. Consequentemente, o meu objetivo pessoal entra também. É só agradecer de poder estar ajudando desta forma, quebrando barreiras, recordes... Muito feliz, momento único que eu estou vivendo aqui. É foda, é difícil, mas estou muito feliz. Yuri Alberto ao Premiere

Máquina de fazer gols

Yuri Alberto chegou aos 30 gols no ano. O camisa 9 do Corinthians, agora, aparece ao lado de Pedro no topo da artilharia do Brasil no ano. Com o atacante do Flamengo machucado, ele pode se isolar na liderança no próximo domingo (8), quando o Corinthians enfrentará o Grêmio.

Yuri já tinha assumido a liderança da artilharia do Brasileirão na rodada passada, mas viu Alerrandro, do Vitória, o igualar com 13 gols. Agora, com o gol anotado contra o Bahia, ele chegou a 14 e reassumiu a ponta de maneira isolada.

O camisa 9 do Corinthians ainda busca um recorde: ser o maior artilheiro do Corinthians em um ano no século 21. Com os 30 anotados em 2024, ele só está atrás de Tévez (31 em 2005) e Deivid (32 em 2002).