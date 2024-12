Yara: Virada de chave do Corinthians foi vencer Fortaleza na Sul-Americana

A classificação do Corinthians diante do Fortaleza na Copa Sul-americana foi o grande ponto de mudança da equipe paulista na temporada, opinou Yara Fantoni, no Fim de Papo, nesta terça (3).

A colunista apontou que o time que está muito perto de uma vaga na Copa Libertadores de 2025 começou a se formar naquele momento.

A virada de chave do Corinthians é quando vence o Fortaleza na Sul-Americana. PAra mim, é quando, de fato, o Corinthians sobe e a gente fala: temos um Corinthians. Depois, emplaca uma vitória em um Dérbi superimportante e chega a ser esse Corinthians que, para mim, se classifica para a pré-Libertadores

Yara Fantoni

