Vitória x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira, Vitória e Grêmio se enfrentam no Estádio Barradão, em Salvador, às 20h (de Brasília), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Premiere.

Sem perder há três jogos, o Vitória vem embalado pelo triunfo de 2 a 0 sobre o Fortaleza, que assegurou a permanência na elite do futebol brasileiro. São 45 pontos, um a mais que o Grêmio, que também respirou aliviado após fazer 2 a 1 no São Paulo no Rio Grande do Sul. O vencedor deste encontro, dependendo uma combinação de resultados, pode se garantir na Sul-Americana de 2025.

Thiago Carpini, técnico do Vitória, acredita que seu time vai tentar se impor em casa mais uma vez.

"Os jogadores acreditam na ideia e no trabalho que está sendo realizado e isso acaba fortalecendo todo o elo. Portanto, temos condições de seguir tentando ganhar os jogos que nos restam", disse.

O time nordestino, no entanto, tem um grande problema para este duelo. O meia Matheusinho, com entorse no tornozelo esquerdo, é dúvida e vai se empenhar até o fim para entrar em campo. Se não jogar, Jean Mota fica de sobreaviso.

Pelo lado do Grêmio, o clima é de fim de festa, com o ciclo do técnico Renato Gaúcho chegando ao fim. Porém, ele planeja lutar por uma vaga na próxima Copa Sul-Americana.

"Podemos sim conquistar a classificação para a Copa Sul-Americana e ninguém sabe o que nos espera nesses dois jogos finais. Portanto, vamos nos empenhar o máximo nesses confrontos", comentou

Para este duelo, a equipe gaúcha não poderá contar com os zagueiros Pedro Geromel, poupado, e Rodrigo Ely, se recuperando de luxação no pé direito. Assim o setor será composto por Rodrigo Caio e por Jemerson.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA-BA X GRÊMIO-RS

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)



Data: 4 de dezembro de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Jean Mota (Matheusinho); Gustavo Mosquito, Janderson e Alerrandro



Técnico: Thiago Carpini

GRÊMIO: Agustin Marchesín, João Pedro, Rodrigo Caio, Jemerson e Reinaldo; Mathías Villasanti, Dodi, Alexander Aravena, Franco Cristaldo e Yeferson Soteldo; Martin Braithwaite



Técnico: Renato Gaúcho