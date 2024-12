Palmeiras: Veja como está a recuperação do atacante Bruno Rodrigues

Contratado pelo Palmeiras no fim do ano passado, o atacante Bruno Rodrigues sofreu com lesões e só deve voltar aos gramados em 2025. O jogador, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, tem feito trabalhos de fisioterapia com bola no campo, mas ainda separado do restante do elenco. Recentemente, o jogador apareceu ao lado de outros atletas fazendo atividades no CT em dia de folga da equipe.

O atacante entrou em campo apenas duas vezes nesta temporada: no empate por 1 a 1 contra o Novorizontino, na estreia do Campeonato Paulista, e na vitória por 3 a 1 sobre a Inter de Limeira, pela segunda rodada do Estadual. Nesse último duelo, no dia 24 de janeiro, o atacante se lesionou e precisou passar por uma artroscopia, que o deixou fora de combate por quatro meses.

Já no dia 24 de maio, Bruno Rodrigues rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo depois de um trauma sofrido durante um jogo-treino, na Academia de Futebol. Isso se deu bem no momento em que o atleta estava prestes a retornar aos gramados após se recuperar de um problema no joelho direito. A lesão atual foi de maior gravidade e por isso o atacante tem demorado a voltar a campo.

Bruno Rodrigues foi contratado nesta temporada após se destacar no Cruzeiro. O jogador assinou um contrato com o clube paulista até dezembro de 2028.