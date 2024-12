Vasco x Atlético-MG: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Vasco da Gama e Atlético-MG se enfrentam, nesta quarta-feira, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A dupla, sem títulos neste segundo semestre, busca a classificação para a Copa Sul-Americana no duelo em São Januário, a partir das 19h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Embora ainda matematicamente na briga por uma vaga na pré-Libertadores, o feito é quase impossível e resta ao Cruzmaltino a vaga na Sula para encerrar um 2024 sem títulos. Em 12º lugar na tabela com 44 pontos, o Vasco está dois pontos à frente do Athletico-PR, equipe que fecha o G14.

Campeão mineiro no primeiro semestre, o Atlético disputou duas finais na temporada e morreu na praia em ambas. Após perder a Copa do Brasil para o Flamengo, o Galo caiu diante do Botafogo na final da Libertadores, no último sábado. No Brasileiro, aparece na 13ª posição, com a mesma pontuação do Vasco.

Fora da Libertadores em 2025, a prioridade do Atlético é buscar a classificação para a outra competição continental. Para juntar os cacos e ir em busca da vitória no Rio, o Galo não contará com o atacante Paulinho. O atleta, que vinha jogando no sacrifício por conta de uma fissura óssea na canela direita, anunciou que passará por uma cirurgia nos próximos dias.

No Vasco, o volante Hugo Moura, suspenso pelo terceiro amarelo, é desfalque certo. Jair e Sforza disputam a posição.

As duas equipes vêm de tropeços em casa na última rodada. O Atlético perdeu do Juventude por 3 a 2 e o Vasco empatou com o lanterna Atlético-GO, na estreia do técnico Felipe Loureiro.

FICHA TÉCNICA



VASCO-RJ X ATLÉTICO-MG

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quarta-feira, 4 de dezembro de 2024



Hora: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP-Fifa) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Daiane Muniz (SP-Fifa)

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Jair (Sforza) e Payet (Coutinho); Rayan (Alex Teixeira), Maxime Dominguez e Vegetti



Técnico: Felipe Loureiro (Interino)

ATLÉTICO-MG: Everson; Lyanco, Battaglia, Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco (Vargas), Fausto Vera e Gustavo Scarpa; Bernard, Hulk e Deyverson



Técnico: Gabriel Milito