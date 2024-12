Vasco entra em contato com técnico Luís Castro

Sem grandes objetivos no Brasileirão 2024, o Vasco está firme no planejamento do próximo ano. A meta da diretoria liderada pelo presidente Pedrinho é definir rapidamente o técnico, com o português Luís Castro aparecendo como nome forte.

Segundo informações do jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco entrou em contato com o ex-comandante do Botafogo para assumir a vaga deixada por Rafael Paiva. A proposta já foi enviada ao treinador.

Recentemente, o Santos também procurou Luís Castro para assumir o time que conquistou recentemente o acesso para a Série A do Brasileirão. Porém, as negociações não avançaram.

Luís Castro está com 63 anos e, no futebol brasileiro, teve uma passagem positiva pelo Botafogo no ano passado. Ele deixou o Glorioso para assumir o Al Nassr, da Arábia Saudita, mas agora está livre no mercado.