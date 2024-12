Torcida do Atlético-MG convoca protesto após vice da Liberta: 'queremos explicação'

Há 11 jogos sem vencer e vice-campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil: a má fase do Atlético-MG gerou insatisfação em parte da torcida, que organizou um protesto na sede social e administrativa do clube, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (6).

"Atenção, Massa do Galo. Nós viemos, a partir desse post, convocar toda a massa do Galo para um protesto totalmente pacífico e pelo bem do Galo. Chega de diretoria omissa que só aparece nas boas. Queremos explicação sobre muitas coisas", escreveram quatro coletivos da torcida no Instagram.

Além disso, por conta das oito rodadas sem vencer no Brasileirão, a equipe do treinador Gabriel Milito caiu para a 13ª posição, com 44 pontos, não tem mais chances de garantir vaga na próxima edição da Copa Libertadores, mas ainda corre riscos remotos de rebaixamento.

O Atlético-MG volta a campo nesta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), quando visita o Vasco, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. O Cruzmaltino ocupa a 12ª colocação, com 44 pontos somados.