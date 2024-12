Sheik doa R$ 10 mil em vaquinha, e Cicinho provoca: 'São Paulo não precisa'

Emerson Sheik fez uma doação ao vivo para a vaquinha da Arena do Corinthians e foi provocado por Cicinho durante o Arena SBT desta segunda-feira (2).

O que aconteceu

Emerson Sheik fez um pix ao vivo de R$ 10 mil para contribuir com a "vaquinha" para ajudar a quitar a dívida do Corinthians com a Caixa, pela construção da Neo Química Arena.

O comentarista mostrou o comprovante para ajudar o clube. "Já fiz o pix (...) Tá lá. Para o Corinthians eu dou meu coração", disse o ex-atacante campeão da Libertadores.

Cicinho provocou ao ser questionado se ajudaria o seu ex-clube em caso de necessidade. O comentarista disse que o São Paulo não precisaria.

Eu não doaria, porque o São Paulo não vai precisar. O São Paulo é muito organizado, então não vai chegar a esse ponto (...) Não precisa de doação porque é muito bem administrado

A Vaquinha da Arena Corinthians, organizada pela torcida Gaviões da Fiel, já bateu mais de R$ 24 milhões da meta para quitar o estádio.