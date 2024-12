Sem Gabigol, com Luiz Araújo: os relacionados do Flamengo contra o Criciúma

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo embarcou na tarde desta terça-feira para Santa Catarina, onde enfrenta o Criciúma na quarta, às 20h. Gabigol está fora da partida e Luiz Araújo é a novidade entre os relacionados.

O que aconteceu

Gabigol será preservado. Pendurado, o atacante entrou em acordo com o clube para evitar que fique suspenso na última rodada. O Fla vai homenagear o jogador, que se despede da equipe.

Luiz Araújo pode ganhar alguns minutos. Ele não joga desde 15 de setembro, quando foi substituído no primeiro tempo do empate por 1 a 1 com o Vasco devido a uma fratura da cartilagem do joelho direito. O atacante ficou no banco na finalíssima da Copa do Brasil, mas apenas para uma emergência. O Fla voltou ao tratamento com cautela para tê-lo em perfeita evolução nas duas últimas rodadas.

O Flamengo não terá De la Cruz e Gerson. Os dois estão suspensos após levarem o terceiro cartão amarelo diante do Internacional.

Rossi, Léo Pereira e Alex Sandro não viajaram. Eles têm dores no ombro direito, no músculo adutor da coxa direita e na panturrilha esquerda, respectivamente. Com isso, vários jovens da base aparecem como novidade na lista. Vale lembrar que Dyogo Alves, Cleiton, Lorran e Carlinhos receberam férias antecipadas para disputar o Carioca.

O time de Filipe Luís já não tem mais ambições no Brasileirão. Além do Criciúma, o Fla ainda tem o Vitória pela frente antes de encerrar a temporada.

Veja os relacionados

Goleiros: Matheus Cunha e Lucas Furtado;

Zagueiros: Fabrício Bruno, Léo Ortiz, David Luiz, Da Mata e João Souza;

Laterais: Ayrton Lucas, Wesley, Varela e Daniel Sales;

Meio-campistas: Evertton Araújo, Allan, Erick Pulgar, Alcaraz e Guilherme;

Atacantes: Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Matheus Gonçalves, Felipe Teresa e Michael.