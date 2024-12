São Paulo x Juventude: tudo que você precisa saber sobre o duelo no Morumbis

O São Paulo recebe o Juventude nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o último compromisso do Tricolor jogando em casa em 2024.

Para essa partida o São Paulo tem algumas dúvidas. A principal delas é Jonathan Calleri, que nesta terça-feira treinou parcialmente com o elenco e, aparentemente, ainda não possui condições físicas de voltar a ficar à disposição do técnico Luis Zubeldía.

A provável escalação do São Paulo tem Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco, Ruan Tressoldi e Rafinha (Patryck); Luiz Gustavo, Alisson e Luciano; Lucas, Ferreira e André Silva.

Além de Calleri, Jamal (trauma no tornozelo esquerdo), Liziero (dores no tornozelo direito), Welington (edema na coxa esquerda), Galoppo (artroscopia no joelho esquerdo), Michel Araújo (edema na panturrilha direita) e Ferraresi (dores no joelho direito) têm sido baixas no São Paulo.

Com a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores assegurada, o São Paulo não possui mais objetivos no Campeonato Brasileiro faltando duas rodadas para o fim da competição. O time não corre riscos de perder a sexta colocação, mas dificilmente terminará o torneio em quinto lugar - precisaria vencer as duas últimas partidas e torcer por duas derrotas do Fortaleza.

Do outro lado, o Juventude chega para a partida no Morumbis precisando urgentemente da vitória para, quem sabe, acabar de vez com qualquer chance de rebaixamento. O time jaconero é o 15º colocado, com 42 pontos, quatro a menos que o Criciúma, primeiro integrante do Z4.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X JUVENTUDE

Local: Morumbis, em São Paulo



Data: 4 de dezembro de 2024, quarta-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Victor Hugo dos Santos (PR)



VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR FIFA-RN)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco, Ruan Tressoldi e Rafinha (Patryck); Luiz Gustavo, Alisson e Luciano; Lucas, Ferreira e André Silva.



Técnico: Luis Zubeldía.

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Ewerthon; Ronaldo, Jadson e Mandaca; Lucas Barbosa, Edson Carioca e Gabriel Taliari.



Técnico: Fábio Matias.