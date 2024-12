Santos oficializa contratação de Guilherme Sousa como gerente de futebol

O Santos oficializou nesta terça-feira a contratação de um reforço ao seu time de dirigentes para 2025. Trata-se de Guilherme Sousa, profissional que assume o cargo de gerente de futebol do Peixe.

"Cresci admirando o clube, seus jogadores e sua história. Aqui não só surgiu o Rei do futebol como, sem dúvida, é o maior celeiro de craques do mundo. Certamente, terão o meu melhor para honrar essa camisa, contribuindo para que o Peixe volte a comemorar grandes conquistas", disse Guilherme.

Dentro do planejamento para a temporada de 2025 e visando completar as funções do organograma do Departamento de Futebol, o Santos Futebol Clube acertou a contratação de Guilherme Sousa para o cargo de gerente de futebol, que trabalhará diretamente no Centro de Treinamento Rei... pic.twitter.com/6HYmfxEAEy ? Santos FC (@SantosFC) December 3, 2024

O ex-funcionário do Coritiba trabalhará ao lado de Paulo Bracks (CEO), Alexandre Gallo (executivo de futebol) e Léo (coordenador de futebol).

Gallo ainda seguirá como homem forte do futebol santista, ou seja, responsável por buscar contratações no mercado. Ele já exerce essa função desde agosto de 2023 e ajudou na reformulação do elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro ao lado do presidente Marcelo Teixeira e do técnico Fábio Carille.

Guilherme Sousa entra em ação para agilizar questões burocráticas e tornar a chegada dos novos atletas mais fácil. Ele poderá ajudar, por exemplo, na busca por moradia na cidade de Santos.

Vale lembrar que recentemente o Peixe enfrentou problemas na contratação de Yusupha Njie. O grande problema foi em relação ao visto do gambiano, que atuava no Catar. Isso atrasou a chegada do atacante. Com um homem a mais na diretoria, portanto, esse entrevero pode ser resolvido com mais facilidade.

O Santos entende que a chegada de um novo diretor será de suma importância para 2025, ano que marca o retorno da equipe à elite do futebol brasileiro. Além da Série A, o time ainda disputará o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil.

Guilherme Sousa estava no Coritiba desde o final 2022, Inicialmente, ele gerenciava as categorias de base do clube paranaense. No ano passado, porém, foi alçado ao profissional.

Anteriormente, Guilherme foi coordenador de operações de futebol no Montverde Academy e supervisor de seleções de base na CBF. Além disso, ele atuou com Gestor de Esportes no COB (Comitê Olímpico Brasileiro).

Ele também realizou um trabalho como gerente administrativo de base no Atlético-MG. O dirigente foi o responsável pela área entre 2018 e 2022, quando deixou o Galo e rumou ao Coritiba.