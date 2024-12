Com vaia de Paes a São Paulo, Rio e Niterói entram na briga por Pan 2031

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Rio de Janeiro e Niterói entregaram ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) uma carta que oficializa a postulação conjunta das cidades para a candidatura à sede dos Jogos Pan-Americanos 2031. O evento aconteceu nesta terça-feira, no Centro de Treinamento do COB, na Barra da Tijuca.

O que aconteceu

A cerimônia contou com a presença de Eduardo Paes, prefeito do Rio, e Rodrigo Neves, de Niterói. Eles estiveram ao lado de Paulo Wanderley, presidente do COB.

A candidatura conjunta de Rio e Niterói tem a concorrência de São Paulo. A Assembleia Geral do COB tem de definir apenas uma candidatura para representar o Brasil na escolha da organização os Jogos Pan-Americanos.

Paes brincou com a rival e deu uma breve vaia no momento em que a candidatura de São Paulo foi citada. O ato arrancou risadas dos presentes.

Acho que a gente larga com uma vantagem muito grande por conta da infraestrutura que já existe, tanto na cidade do Rio como complementarmente à cidade de Niterói. O benefício de não precisar fazer novas estruturas, construção de novos equipamentos, nos coloca em vantagem, fora a experiência que a cidade já tem na realização de grandes eventos Eduardo Paes

O prefeito do Rio indicou que a vila dos atletas será no Porto Maravilha. A região tem sido revitalizada durante a gestão do prefeito, e, segundo ele, amplia a conexão com Niterói.

É uma iniciativa em um momento muito bom. Na Rio 2007, Eduardo era secretário de Esporte. Estamos falando de uma geração. Quem nasceu em 2007, em 2031 vai estar com 24 anos. O Rio tem tudo, uma estrutura pronta, além de todo o alinhamento, e isso reforça muito a situação do Rio no Brasil e nas Américas Rodrigo Neves

Paulo Wanderley se mostrou um entusiasta da candidatura. "O Rio sediou os maiores eventos do mundo olímpico, o Pan de 2007, as Olimpíadas ... Não tem mais o que fazer, mas a gente sente essa vontade, esse desafio".

O Rio tem essa condição. Lima, por exemplo, realizou [o Pan] em 2019 e isso contribuiu para que fosse a cidade eleita para 2027, em uma disputa acirrada. Estou aliviado que não serei eu a decidir. Eu aceitei a carta [de intenção das cidades] e a assembleia do COB que vai votar Paulo Wanderley

Paes fez uma mudança de última hora no momento da assinatura do documento. O ato aconteceria em um púlpito do COB, mas o prefeito do Rio buscou uma mesa que estava na sala onde acontecia o evento, e não tinha "bloqueios" da visão. O objeto foi colocado no centro do palco e integrou o cenário de fotos oficiais.

Atletas do Time Rio compareceram ao evento. As ginastas Flávia Saraiva e Jade Barbosa, medalhistas em Paris-2024, o remador Lucas Verthein, a canoísta Ana Sátila e a halterofilista Laura Amaro foram alguns dos nomes presentes.