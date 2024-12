PVC: Landim quer usar 'método Eurico Miranda' na eleição do Flamengo

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, está tentando impor um "método Eurico Miranda" na eleição que definirá o novo mandatário do clube, afirmou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

A uma semana do pleito, Landim acionou a Justiça para tentar barrar a exigência da apresentação da carteirinha e mais o documento de identidade para os sócios que forem votar no próximo dia 9.

A regra no Flamengo já indicava isso na eleição de 2012, 2015, 2018 e 2021. Por que ele está tentando mudar?

Estão suspeitando de uma tentativa de judicializar o caso para adiar a eleição, o que seria bizarro para um clube com a história democrática do Flamengo. Não identificar o associado é um procedimento Eurico Miranda.

Paulo Vinícius Coelho

PVC destacou que a regra atual foi a mesma que regulamentou a vitória de Rodolfo Landim nas duas últimas eleições no Flamengo.

No fim do segundo mandato, o presidente tenta fazer seu sucessor, Rodrigo Dunshee, que já anunciou Landim como novo CEO do clube em caso de vitória da chapa da situação.

É uma ação do presidente do Flamengo contra o Flamengo. Tem um jogo político, mas qual é a questão? Mudar a regra da eleição que o elegeu.

Quando ele foi eleito, a regra era apresentar a carteira social e a carteira de identidade.

Paulo Vinícius Coelho

