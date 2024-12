Botafogo: prima da ex de Luiz Henrique é presa por tentar extorquir jogador

Raissa Cândida da Rocha, prima da ex-mulher de Luiz Henrique, foi presa na última sexta-feira (29), véspera da final da Copa Libertadores, acusada de tentar extorquir o jogador do Botafogo.

A mulher teria pedido um pix de R$ 20 mil para não divulgar vídeos, fotos e mensagens íntimas do atleta. A informação inicial é da Globo.

Segundo a Polícia Civil, Raissa, de 26 anos, confessou o crime ao ser presa em flagrante em sua casa, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, na última sexta-feira. Ela é prima de Ana Carolina de Andrade, ex-mulher de Luiz Henrique.

O jogador recebeu as mensagens mais recentes na manhã da última quinta-feira, enquanto estava concentrado com a delegação do Botafogo para a final da Copa Libertadores, em Buenos Aires.

Mas as tentativas de extorsão começaram no mês de julho, um dia antes do Botafogo visitar o São Paulo, pelo Brasileirão. Luiz Henrique recebeu mensagens de um homem fazendo as mesmas ameaças e pedindo R$ 40 mil.

Essas mensagens teriam sido supostamente enviadas por Johnny Max, empresário do jogador, que chegou a prestar depoimento na época, negou as acusações e foi liberado, mas segue sendo investigado pela polícia.

A denúncia do crime foi feita pela direção da SAF do Botafogo à Delegacia Antissequestro (DAS), no último mês de setembro.

Luiz Henrique foi decisivo na final da Copa Libertadores, marcando o primeiro gol e sofrendo um pênalti para Alex Telles anotar o segundo do Botafogo. O Alvinegro venceu o Atlético-MG, por 3 a 1, e conquistou o título inédito da competição.

Nota de Jhonny Max

"Em atenção às matérias divulgadas pelo grupo Globo hoje, esclarece-se que a prisão realizada pela delegacia antissequestro - DAS, no dia 29 de novembro do ano corrente, não tem qualquer relação com o empresário do jogador Luiz Henrique.

Em setembro de 2024, a SAF Botafogo noticiou a delegacia antissequestro - DAS, que o jogador Luiz Henrique estaria sofrendo extorsão por parte de pessoas mal-intencionadas. De forma equivoca, a SAF informou a delegacia que os áudios, solicitando valores indevidos em troca de não divulgar informações e fotos intimas do jogador, teria sido enviado do aparelho celular do Ex empresário.

A acusação foi rechaçada no momento em que JOHNNY MAX TEIXEIRA compareceu à delegacia antissequestro - DAS, disponibilizando todas as informações solicitadas pela autoridade policial, demonstrando sua inocência nos fatos apurados.

Acrescenta-se que, de imediato ao comparecimento em delegacia, o delegado responsável pelo caso descartou qualquer envolvimento do ex-empresário do jogador, nos fatos apurados."

Nota dos advogados de Carolina Andrade

"Em atenção às matérias divulgadas pelo grupo Globo, esclarece-se que, ao tomar conhecimento de que seu nome estaria relacionado ao suposto envolvimento na tentativa de extorsão realizada em setembro de 2024 contra seu ex-companheiro Luiz Henrique, compareceu espontaneamente à delegacia de Antissequestro — DAS para colaborar com as investigações, disponibilizando todas as informações solicitadas pela autoridade policial.

Informa, ainda, que em nenhum momento foi solicitada a sua presença na delegacia. Após seu comparecimento espontâneo, não há no inquérito policial qualquer indício de sua participação na suposta prática de extorsão.

Em decorrência da prisão efetuada em 29 de novembro, comunica que ficou extremamente surpresa e abalada pelo suposto envolvimento de sua prima, Raissa Cândida, nos fatos apurados. Repudia qualquer ato atentatório ao seu ex-companheiro, com quem mantém uma boa relação em virtude da filha que têm em comum, e aguarda que os fatos sejam elucidados e os responsáveis punidos por seus atos.

É importante ressaltar que até o momento não foi formalmente acusada de qualquer delito. As informações veiculadas na mídia são, em sua maioria, especulações que não refletem a realidade.

Reafirma seu compromisso com a verdade e a justiça, tendo plena confiança nas autoridades e estando à disposição para colaborar com as investigações".