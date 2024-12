Por que Palmeiras está atrás na disputa pelo título? Abel explica em livro

Do UOL, em São Paulo (SP)

O livro "Cabeça Fria, Coração Quente", do técnico Abel Ferreira, foi publicado em 2022, mas tem informações que ajudam a entender os motivos que fazem o Palmeiras estar atrás na disputa pelo título do Brasileirão desta temporada.

O que aconteceu

Abel Ferreira e sua comissão técnica destrincharam o Campeonato Brasileiro no livro. Há um estudo estatístico da comissão técnica portuguesa sobre a competição, baseado em outros anos que o Alviverde ficou com o título, e os objetivos traçados para voltar a ganhar a taça (o que acabou acontecendo em 2022 e se repetiu em 2023).

Uma das metas era atingir 80 pontos ao final da competição. Isso aconteceu em 2016, quando a equipe foi campeã com Cuca, e em 2018, quando Felipão era o treinador. Isso não acontecerá em 2024: a equipe tem 70 pontos e apenas dois jogos a serem disputados (o máximo possível é 76) — o Botafogo, atual líder, pode chegar a 79 e se aproximar desse "número mágico".

Aproveitamento alto jogando em casa também era fundamental. O levantamento de Abel mostra que os campeões do Brasileirão têm 85% de aproveitamento como mandante. Em 2024, o Palmeiras é o 3º melhor mandante com 70,37% jogando em casa (18 jogos, 12 vitórias, 2 empates e 4 derrotas) — o Fortaleza lidera a estatística com 81,48% de aproveitamento (18 jogos, 13 vitórias, 5 empates).

No 1º turno, o Palmeiras perdeu como mandante para o Inter e Athletico-PR jogando na Arena Barueri, e no 2º foi derrotado por Vitória e Botafogo no Allianz Parque. A equipe ainda enfrenta o Fluminense em casa na última rodada.

Outro objetivo traçado para chegar ao título era ter a melhor defesa do campeonato, mas o Palmeiras não deve ter esse posto em 2024. O Botafogo é quem lidera a estatística com apenas 28 gols sofridos em 36 jogos. O Alviverde tem a segunda melhor defesa com 31 gols sofridos.

Palmeiras atinge metas de finalizações, mas peca em eficácia. O estudo da comissão de Abel mostra que os campeões do Brasileirão de pontos corridos tinham médias de 14 finalizações por jogo. O Alviverde tem média de 16,58 chutes por jogo, mas erra 62,48% das chances — segundo o Footstats, é o 9º pior no quesito.

Desempenho contra o G5 também pesa contra o Palmeiras. O retrospecto contra Botafogo, Flamengo, Inter e Fortaleza é muito ruim: quatro empates e quatro derrotas. O Alviverde não venceu uma única vez, e hoje isso faz diferença no campeonato.

As contas do Palmeiras pelo título

O Palmeiras (70) precisa torcer para o Botafogo (73) não fazer quatro pontos nos dois jogos que restam no Brasileirão.

A equipe carioca pega o Inter (fora) na próxima rodada e fecha a competição contra o São Paulo, no Nilton Santos.

Já o Alviverde tem pela frente o Cruzeiro (fora) e o Fluminense (casa). Com duas vitórias e pelo menos uma derrota do Botafogo em um dos jogos, o título fica com o Palmeiras.