Lateral que jogou na seleção do Equador é sequestrado e está desaparecido

O lateral-direito equatoriano Pedro Pablo Perlaza, que joga pelo Delfín, foi sequestrado na noite da última segunda-feira (2) e está desaparecido.

O que aconteceu

O sequestro do lateral foi comunicado às autoridades pela família do jogador. Segundo os familiares, ele foi visto pela última vez no bairro 5 de Junio, na cidade de Esmeraldas, a 300km de Quito, capital do Equador.

Ele teria sido abordado por dois carros. Os sequestradores interceptaram o atleta e o colocaram dentro de um dos veículos.

A polícia local já iniciou as buscas e tenta encontrar pistas sobre o paradeiro do atleta. Até o momento, pouco se sabe sobre as causas do sequestro e onde o jogador está.

Quem é Pedro Pablo Perlaza?

Pedro Pablo Perlaza, apelidado de PPP, tem 33 anos e nasceu na cidade de Esmeraldas, no Equador. Ele defendeu o Delfín durante a última temporada do Campeonato Equatoriano e atuou em sete partidas.

Perlaza fez toda a sua carreira no futebol equatoriano até aqui. Ele passou por Juventus Esmeraldas, América Quito, Rocafuerte, Esmeraldas Petrolero, Quevedo, Maracará, LDU Portoviejo, Colón, Delfín, LDU Quito, Barcelona-EQU, Independiente del Valle e Aucas.

Perlaza tem três jogos disputados pela seleção equatoriana. Ele foi convocado entre o final de 2020 e o meio de 2021 e não vem sendo mais chamado.