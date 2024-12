Palmeiras encerra preparação para enfrentar o Cruzeiro em BH; veja provável escalação

O Palmeiras encerrou a preparação para o confronto contra o Cruzeiro, nesta terça-feira. As equipes se enfrentam pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Na Academia de Futebol, o elenco realizou trabalhos táticos, ensaiou bolas paradas e participou de uma atividade recreativa.

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira precisará fazer pelo menos duas mudanças no time. O treinador tem os desfalques do lateral-direito Marcos Rocha e do zagueiro Gustavo Gómez, que irão cumprir suspensão. O primeiro foi expulso no último compromisso, contra o Botafogo, enquanto o paraguaio recebeu o terceiro cartão amarelo.

Na zaga, quem deve ficar com a vaga ao lado de Vitor Reis é Murilo. O zagueiro esteve à disposição na última rodada depois de se recuperar de dores na coxa. Enquanto Mayke é o favorito para ocupar a lateral-direita.

Um provável Palmeiras tem: Weverton; Mayke, Vitor Reis, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson (Dudu), Estêvão e Flaco López (Rony).

Atualmente, o Verdão ocupa o segundo lugar, com 70 pontos, enquanto o Botafogo é o líder, com 73. Dessa forma, com duas rodadas restantes, o Palmeiras ainda sonha com o título e pode assumir a ponta da tabela nesta rodada.

Em caso de vitória sobre o Cruzeiro, o Alviverde chegaria aos mesmos 73 e precisaria torcer por uma derrota do Glorioso, que encara o Internacional. Com isso, o Verdão ficaria em primeiro lugar, com uma vitória a mais.

O duelo contra a Raposa não terá presença de torcida. No último domingo, o Palmeiras acatou a decisão da CBF, que determinou que a partida aconteça com portões fechados. Essa determinação se deu após o Ministério Público de Minas Gerais recomendar a realização da partida apenas com a torcida mandante, por temer embate entre as organizadas.