Palmeiras apresenta superávit em outubro, e receita de 2024 atinge R$ 1 bilhão; veja balanço

O Palmeiras divulgou na última segunda-feira o balancete de outubro. O documento, aprovado pelo Conselho de Orientação e Fiscalização (COF), registrou um superávit de R$ 65,8 milhões. Além disso, com a receita de R$ 140,4 milhões, o Verdão superou R$ 1 bilhão de arrecadação no ano, totalizando um ganho de R$ 1,045 bilhões, ainda restando os meses de novembro e dezembro.

No orçamento, o Verdão previa um déficit de R$ 16,9 milhões para o mês de outubro, o que foi superado. A receita foi maior do que a esperada, com o clube faturando R$ 140,4 milhões, contra R$ 44,3 milhões que foi orçado, inicialmente. Com relação às despesas, o Palmeiras também gastou mais do que projetado.

Balanço acumulado até outubro de 2024 (Foto: Reprodução)